Résultat de l'élection américaine : après la victoire de Trump, déjà des dérives racistes

Donald Trump élu pour devenir le 47ème président des Etats-Unis a confirmé vouloir organiser une "expulsion massive" des immigrés qui inquiète dans certains Etats du sud. Seulement quelques jours après sa victoire, une campagne de SMS raciste touche également les Afro-américains.

En direct

08:44 - Donald Trump sur le point de passer la barre des 300 grands électeurs Plusieurs médias américains dont CNN, CBS News et la BBC annoncent la victoire à venir de Donald Trump dans le Nevada, un des deux Etats où les résultats de la présidentielle sont toujours attendus. Le républicain est en tête avec plus de 2 points d'avance sur Kamala Harris sur 96% des bulletins dépouillés selon l'agence de presse AP. Donald Trump s'apprête donc à remporter 6 grands électeurs supplémentaires et à concentrer 301 voix. Le Nevada est le sixième des sept Swing states à offrir la victoire à Donald Trump. Ne manque plus que la victoire en Arizona pour réussir le grand chelem des Swing states.

08:17 - Une campagne de SMS racistes vise les Afro-américains Depuis la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle, plusieurs SMS à caractère raciste ont été envoyés à des personnes afro-américaines dans plusieurs Etats américains, après l’élection de Donald Trump. La NAACP, organisation de défense pour les droits des Afro-américains, indique que des habitants noirs de Caroline du Nord, de Virginie, d’Alabama et de Pennsylvanie ont reçu des messages leur demandant de "se présenter à une plantation pour ramasser du coton", en référence au passé esclavagiste des Etats-Unis. "La triste réalité d’avoir élu un président qui a historiquement adopté, et parfois encouragé, [c'est que les discours de] haine se matérialise devant nos yeux" a déploré Derrick Johnson qui dirige la NAACP. Le ou les auteurs de ces messages ne sont pas connus, mais la police fédérale (FBI) assure être "au courant" de cette campagne de SMS racistes qui fait l'objet d'une enquête. Mais d'autres messages également racistes envoyés plus précisément à des étudiants afro-américains de plusieurs Etats sont, eux, signés par "un supporteur de Trump". On peut y lire : "Vous avez été sélectionné pour être un esclave de maison à la plantation d’Abingdon".

08:05 - Trump confirme que les "expulsions massives" de migrants sont sa priorité Donald Trump se prépare en vue de son investiture à la tête des Etats-Unis en janvier prochain et il a assuré sur NBC News, jeudi soir, que l'une de ses priorités serait de rendre la frontière "forte et puissante". Il a estimé n'avoir "pas d'autres choix" que de procéder à des expulsions massives de migrants, promettant que cette mesure n'aura "pas de prix". Un discours très dur sur l'immigration que le républicain considère comme une des raisons de sa victoire : [Les Américains] veulent avoir des frontières, et ils aiment que les gens entrent, mais ils doivent venir avec de l’amour pour le pays. Ils doivent y entrer légalement".

07/11/24 - 23:51 - Quel avenir pour Kamala Harris après l'investiture ? Après sa défaite à la présidentielle, Kamala Harris n'a publiquement rien annoncé de ferme. Parmi les options possibles pour la future ex vice-présidente, elle pourrait choisir de se présenter aux élections de gouverneure en Californie, État où elle a eu une longue carrière comme procureure. Ancienne avocate, Kamala Harris pourrait également choisir de s'éloigner de la politique et de revenir à sa première carrière.

07/11/24 - 23:27 - La Californie craint des politiques "illégales" sous l'administration Trump La Californie entend lutter contre la politique de Donald Trump sur l’avortement, l’immigration et le changement climatique, a annoncé le gouverneur de la région, Gavin Newsom. "Les libertés qui nous sont chères en Californie sont attaquées, et nous ne resterons pas inactifs", a déclaré le démocrate dans un communiqué.

07/11/24 - 23:01 - Un nom se détache pour le poste de chef de cabinet de Donald Trump Susie Wiles, la directrice de campagne de Donald Trump est considérée comme la favorite pour occuper le poste de chef de cabinet dans la nouvelle administration. Mais à certaines conditions, comme le contrôle des personnes pouvant rejoindre le président dans le Bureau ovale, selon CNN.

07/11/24 - 22:41 - L'investiture va avoir lieu le 20 janvier La nouvelle présidence Trump va débuter le 20 janvier à midi. Il va prêter serment en levant sa main droite et en jurant de protéger la Constitution des Etats-Unis. En 2021, Donald Trump avait rompu avec la coutume en refusant d'assister à la prestation de serment de son successeur. Joe Biden devrait être présent.

07/11/24 - 22:19 - Quelles sont les prochaines étapes ? Invité par Joe Biden, Donald Trump devrait se rendre à la Maison Blanche avant devenir le 47e président des États-Unis. Aucune date n'a encore été confirmée. Le 17 décembre, chaque grand électeur va se réunir à l'échelle des 50 Etats américains (et de la capitale Washington) afin de voter pour le nouveau président et son vice-président et certifier ainsi les résultats dans leur Etat.

07/11/24 - 21:52 - La question migratoire au centre du programme de Donald Trump À peine élu à la présidence américaine, Donald Trump a réaffirmé sa volonté d'expulser massivement du territoire américain des migrants. "Ce n’est pas une question de prix, ce n’est pas le cas. En réalité, nous n'avons pas le choix", a-t-il déclaré sur NBC.

07/11/24 - 21:29 - La victoire de Trump va-t-elle avoir un effet sur la politique monétaire américaine ? Le résultat de l’élection présidentielle américaine ne va pas avoir "d’effet à court terme" sur les décisions prises par la banque centrale américaine. "Nous ne savons pas quels seront le calendrier et le type de réformes à venir et donc non ne savons pas quels peuvent être les effets sur l’économie. Nous ne devinons pas, nous ne spéculons pas, nous ne supposons pas", a assuré le président de l’institution, Jerome Powell.

07/11/24 - 21:01 - Donald Trump va parler à Vladimir Poutine Dans une interview accordée à la chaîne NBC, Donald Trump a assuré qu’il n’avait pas encore parlé avec Vladimir Poutine. Mais le Républicain compte bien dialoguer avec le président russe. "Je pense que nous allons nous parler", a-t-il déclaré. Donald Trump a promis de mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine s'il redevenait président des Etats-Unis. Mais au regard de ses positions et des rares mesures dévoilées, cela ne semble pas être une bonne nouvelle pour Kiev.

07/11/24 - 20:39 - Le dépouillement n'est pas terminé Alors que la victoire de Donald Trump ne souffre d'aucune contestation dans cette élection présidentielle américaine, malgré des sondages pré-élection annonçant le "scrutin le plus serré de 'histoire", deux Etats manquant toujours à l'appel des résultats, et pas des moindres : le Nevada et l'Arizona. En raison de règles de dépouillement et de recomptage spécifiques dans ces territoires, cela prend un peu plus de temps. Donald Trump est en tête dans les deux Etats.

07/11/24 - 20:17 - Antony Blinken va continuer à œuvrer pour mettre fin aux guerres au Liban et à Gaza "Nous continuerons à œuvrer pour la fin de la guerre à Gaza, la fin de la guerre au Liban, l’augmentation de l’aide humanitaire (à Gaza), et il est de notre devoir de poursuivre ces politiques jusqu’au 20 janvier à midi, lorsque le président élu prendra ses fonctions", a déclaré à la presse le porte-parole du département d’État, Matthew Miller, au nom du secrétaire d’État américain Antony Blinken.

07/11/24 - 19:43 - Vladimir Poutine réagit à la victoire de Donald Trump Le président russe Vladimir Poutine, au cours d’une allocution ce jeudi, a affirmé qu’il était "prêt à échanger" avec Donald Trump, quelques instants après l’avoir publiquement félicité pour sa réélection. "Je ne pense pas qu’il soit mauvais de téléphoner avec lui", a-t-il estimé. "Je ne sais pas ce que (Donald Trump) va faire maintenant. Si certains dirigeants du monde cherchent à rétablir les contacts, je n’y suis pas opposé."