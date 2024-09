Destitution de Macron : pourquoi la procédure peut renforcer le président

La procédure de destitution a peu de chances d'aboutir, puisqu'elle recueille peu de soutien. Elle pourrait même avoir l'effet inverse : renforcer Emmanuel Macron.

La procédure de destitution du président de la République lancée par La France insoumise sera bien votée à l'Assemblée nationale. "Une grande nouvelle" pour Jean-Luc Mélenchon, a-t-il écrit sur X. Toutefois, cette procédure n'a que très peu de chances d'aboutir. Elle pourrait même avoir l'effet inverse : renforcer la position d'Emmanuel Macron.

Si l'entièreté du Nouveau Front populaire a voté pour l'examen de la procédure de destitution - première étape nécessaire pour qu'elle soit soumise aux votes des députés -, pas tous se portent en sa faveur. Le Parti socialiste s'est déjà engagé à voter contre, allant ainsi à l'inverse de ses alliés. Seuls les insoumis indiquent pour le moment voter en faveur de la destitution du chef de l'État, rappelle L'Humanité.

Un vote de légitimité pour le président ?

Or, il faut l'approbation des trois quarts de l'Assemblée nationale pour que cette démarche aboutisse. On est donc loin du compte, avec seulement 71 députés sur 570 au total. Si toutefois la procédure venait à passer à l'Assemblée nationale, elle devrait avoir l'approbation des trois quarts du Sénat. À noter : le scrutin se fait à bulletin secret. Benjamin Morel, maître de conférences en droit public à l'Université Paris-Panthéon-Assas, résume ainsi la motion de destitution dans un article de Public Sénat : Il est "plus simple de modifier la Constitution pour supprimer la fonction de Président de la République que de le destituer".

"Cette procédure qui requiert 2/3 des votes dans les deux assemblées n'aboutira pas, chacun le sait", réagit sur X Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste. Et d'ajouter : "Au final, ce rejet offrira au PR [président de la République, NDLR] une relégitimation qu'il ne mérite pas." Si la décision du bureau de l'Assemblée nationale de déclarer la motion de destitution recevable est une première historique, cela ne pourrait pas s'avérer suffisant pour avoir un réel impact politique contre Emmanuel Macron. En effet, voter contre la destitution du président pourrait équivaloir à voter pour qu'il reste à son poste. Plus qu'un vote de destitution, le scrutin pourrait devenir un véritable vote de confiance envers le chef de l'État.