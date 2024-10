La porte-parole du gouvernement a annoncé qu'une "nouvelle loi immigration" allait être présentée à l'Assemblée début 2025. La gauche considère que c'est un rapprochement avec le rassemblement national.

Moins d'un an après la loi immigration portée par Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur, une "nouvelle loi immigration" devrait bientôt voir le jour, d'après Maud Bregeon, la porte-parole du gouvernement. Lors d'un entretien accordé à BFMTV, elle assure qu'il faut "adapter un certain nombre de dispositions" dans le domaine de l'immigration et que cette loi sera présentée aux parlementaires en début d'année 2025.

Il faut dire que l'immigration est un sujet qui a été remis sur le devant de la scène après la mort de Philippine, dont le meurtrier présumé est visé par une OQTF. De plus, cela reste dans la ligne politique du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, connu pour ses prises de position fermes au sujet de l'immigration. Dans la "nouvelle loi" annoncée par Maud Bregeon, on retrouve la possibilité de prolonger la détention des étrangers en situation irrégulière dans les centres de rétention administrative pour faire passer la durée maximale de 90 à 210 jours. La porte-parole du gouvernement parle aussi de la possibilité de régulariser certains travailleurs sans-papiers dans les métiers en manque de main-d'œuvre. Maud Bregeon assure également que le ministre de l'Intérieur souhaite durcir la circulaire Valls de 2012. Celle-ci donne aux préfets la possibilité de régulariser 30 000 immigrés par an.

Des mesures similaires à la loi Darmanin

La dernière loi immigration a été promulguée le 26 janvier 2024. Après des discussions musclées au Parlement, certains articles de la loi Darmanin avaient été censurés par le Conseil constitutionnel, comme les mesures visant à durcir le regroupement familial. Pourtant, certains articles de la nouvelle loi immigration seront similaires à ceux dont n'a pas voulu le Conseil constitutionnel. Pour rappel, cela veut dire que les articles en question ne sont pas applicables en accord avec la Constitution. Pour autant, Maud Bregeon est confiante : "Le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions pour des raisons de forme et non pas pour des raisons de fond […]. On ne s'interdit rien."

Cette précédente loi avait provoqué un tollé, y compris chez les députés macronistes, dont 20 avaient voté contre et 17 s'étaient abstenus. On se souvient de l'ancien ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, qui avait démissionné du gouvernement dès l'adoption de la loi.

Suite à cette annonce, la gauche a vivement réagi. "On a un gouvernement avec Bruno Retailleau qui nous repropose une loi immigration comme gage à l'extrême droite au début de l'année prochaine", assure Olivier Faure, premier secrétaire du PS à franceinfo. Ce genre de critique de rapprochement avec le RN était attendu par la porte-parole, qui a assuré que le gouvernement n'allait pas "chercher le soutien du Rassemblement national". Pourtant, Marine Le Pen s'est montrée très claire en faisant de l'absence d'une nouvelle loi sur l'immigration une "ligne rouge" qui pourrait déclencher une censure du gouvernement.