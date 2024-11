Jordan Bardella fixe la "règle numéro une" du RN qui ne va pas plaire du tout à Marine Le Pen

Le président du RN s'est donné pour mission d'écarter les brebis galleuses pour les prochaines élections législatives. Et a fixé une règle qui pourrait écarter Marine Le Pen de l'Assemblée nationale.

On l'a tendance à l'oublier, mais Jordan Bardella est jeune, très jeune. Et c'est très vraisemblablement par manque d'expérience que l'ambitieux président du Rassemblement national s'est empêtré dans un propos qui ne servira pas du tout les intérêts de son parti. Le jeune homme, a en effet fixé une règle pour son parti qui fragilisera à l'avenir Marine Le Pen, en direct à la télévision. "Ne pas avoir de condamnation à son casier judiciaire est pour moi une règle numéro une lorsqu'on souhaite être parlementaire de la République", a-t-il dit avec un grand sérieux sur BFMTV, le 18 décembre.

Le président du parti d'extrême droite est engagé depuis des semaines dans un travail politique précis, qu'il porte personnellement depuis qu'il s'est dit responsable de l'échec du RN aux dernières législatives : faire en sorte que son parti puisse présenter et investir dans chaque circonscription, des candidats solides et crédibles pour les prochaines élections renouvelant l'Assemblée nationale. Et pour Jordan Bardella, cela exige des candidats qu'ils aient un passé sans déconvenues judiciaires. Mais manifestement, Jordan Bardella n'a pas suffisamment pensé à la situation personnelle de Marine Le Pen, poursuivie par la justice qui la soupçonne de détournements de fonds publics en faveur de son parti.

Sauf énorme surprise à laquelle personne ne s'attend au Rassemblement national, Marine Le Pen sera condamnée à l'issue de ce procès des assistants parlementaires européens, même si la peine demandée par le parquet - 5 ans de prison dont 2 fermes et 5 ans d'inéligibilité - pourrait être adoucie par le tribunal. Jordan Bardella a donc fixé une règle qui crée un inconfort considérable pour Marine Le Pen, qui serait empêchée, en vertu de celle-ci, de se présenter aux prochaines élections législatives, dans son fief du Nord. D'autant qu'il est probable que ces élections aient lieu de manière anticipée, avant 2027.

Jordan Bardella le sait très bien : le casier judiciaire de Marine Le Pen risque très fortement de ne pas être vierge. Et lorsque le journaliste de BFMTV le lui a fait remarquer, en direct, le jeune homme n'a pas su contenir sa gêne, en répondant à l'aide d'une pirouette assez inappropriée : "Si, avec des si… Il y a un appel", a-t-il lancé, anticipant une condamnation en première instance. "Celui-ci vous rend plus blanc que blanc. Et L'appel ne confirmera pas [cette condamnation], puisque Marine Le Pen est totalement innocente", a-t-il lancé.

La séquence a sans doute été visionnée par Marine Le Pen, qui a dû constater que malgré l'aplomb, l'impréparation de son jeune président l'a beaucoup desservie. Elle aura aussi noté que Jordan Bardella n'a pas reformulé sa "règle numéro une" des investitures à venir, ajoutant même qu'elle valait "pour tout le monde".