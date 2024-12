Gouvernement, en direct : Barnier a une idée pour rester Premier ministre, Macron cherche son remplaçant

Menacé par une motion de censure qui devrait être votée par le NFP et le RN mercredi, Michel Barnier semble promis à une démission. Mais le Premier ministre entend défendre son gouvernement et sa ligne politique aux 20 Heurs de TF1 et France 2 ce mardi 3 décembre.

En direct

11:01 - Bruno Retailleau fait le pari d'écarter la motion de censure et interpelle Marine Le Pen Comme une ribambelle d'autres membres du gouvernement, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, a défendu l'exécutif et mis en garde contre le "chaos" et "crise économique qui touchera les plus fragiles" qu'entrainerait une censure sur le plateau de TF1. Il s'est même montré très optimistes en faisant "le pari qu'avec Michel Barnier, nous parviendrons à écarter la motion de censure". Pour cela, la seule solution est de dissuader les élus du RN de voter la motion de censure portée par la gauche. Dans cette optique, Bruno Retailleau a dénoncé "l'irresponsabilité" dont fait preuve Marine Le Pen selon lui, voire même le maque de cohérence : c'est "irresponsable parce qu'elle va mêler ses voix et celles de ses députés à celles de l'extrême gauche" et parce qu'elle va "voter un texte qui accuse Michel Barnier d'avoir cédé aux pires obsessions de l'extrême droite. (…) Est-ce que c'est bien sérieux ?".

10:42 - Marine Le Pen doute du "souhait véritable du NFP de voter la censure" Le RN a déposé une motion de censure, mais c'est celle du NFP qui a déjà des chances de renverser le gouvernement puisqu'elle sera votée par les députés d'extrême droite à en croire Marine Le Pen, quand le texte du RN ne sera pas soutenu par la gauche. Mais depuis les couloirs de l'Assemblée nationale ce mardi matin, la cheffe de file des élus du RN a remis en question la volonté de la gauche de voir le gouvernement censuré en raison du texte qui accompagne la motion et qui dénonce les "viles obsessions" de l'extrême droite. "Est-ce qu'on peut s'interroger sur le souhait véritable du NFP de voir voter cette censure ? Parce qu'en règle générale quand on présente une censure et qu'on souhaite qu'elle soit votée, on évite d'insulter ceux qui sont amenés à la voter", a déclaré la députée au micro de BFMTV. Et d'ajouter : "Je finis par penser qu'en réalité la gauche et l'extrême gauche n'ont pas tellement envie que le RN permette le vote d'une censure, car [sur leur motion] la gauche propose et le RN dispose". Mais Marine Le Pen assure que ses élus voteront tout de même le texte en prêtant au passage de mauvaises intentions à la gauche : Peut-être ont-ils envie que ce budget s'applique, l'épouvantable budget de Mr Barnier pour pouvoir bénéficier du chaos que cela entrainerait sur le plan économique et social, bah vous voyez nous nous ne sommes pas dans cette stratégie

10:30 - La motion de censure votée ce mercredi à 16 heures La motion de censure contre le gouvernement de Michel Barnier sera débattue et soumise au vote ce mercredi à partir de 16 heures à l'Assemblée nationale selon les informations de RTL.

09:58 - Les explications de Marine Le Pen sur la censure du gouvernement Barnier Marine Le Pen était absente des médias ce matin, mais les commentaires sur la décision de son groupe de députés de censurer le gouvernement ont été nombreux. L'élue du Pas-de-Calais a réagi aux explications "les plus farfelues et ridicules [...] sur les raisons qui nous poussent à faire le choix de la censure" dans un message posté sur X. Il indique aussi que "la seule et unique qui a guidé notre choix" n'a pas été citée : "censurer ce budget est, hélas, la seule manière que nous donne la Constitution pour protéger les Français d’un budget dangereux, injuste et punitif qui de surcroît aggrave les déficits déjà monstrueux de sept ans de macronisme".

09:26 - Le RN soupçonné de vouloir faire oublier son procès Si le RN comptait censurer le gouvernement à la moindre occasion selon l'analyse du ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, pour celui des Transports François Durovray la censure du gouvernement est aussi le moyen pour la cheffe de file des députés d'extrême droite de "masquer sa situation judiciaire et faire monter les uns et les autres au cocotier", comme il l'a indiqué sur BFMTV. Le ministre fait référence au procès des assistants parlementaires dans lequel cinq ans d'inéligibilité ont été requis contre Marine Le Pen, en plus de cinq de prison dont trois avec sursis et une amende de 300 000€. Des soupçons de réfute le député Jean-Philippe Tanguy. Le député RN de la Somme a démenti sur Europe 1 et CNews tout lien entre la décision de son parti de censurer le gouvernement et une quelconque vengeance de Marine Le Pen contre les réquisitions à son égard. Il en veut pour preuve les dates du procès et celles du début de l'examen du Budget 2025 : "Le gouvernement, avec ce budget, s'engageait sur le chemin de la censure le 15 octobre, les réquisitions contre Marine Le Pen c'était le 13 novembre. A noter que pour l'heure, il ne s'agit que de réquisitions et que le verdict concernant Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires sera connu à la fin du mois de mars 2025.

09:03 - Tondelier, Faure et Castets attendent un Premier ministre de gauche Alors que la démission de Michel Barnier semble inévitable et qu'Emmanuel Macron cherche un remplaçant pour Matignon, plusieurs personnalités de gauche appellent à la nomination d'un Premier ministre de gauche. Selon le patron du PS, Olivier Faure, il faut "un Premier ministre de gauche, mais avec le souci permanent du compromis". L'élu de Seine-et-Marne résume et réclame "le Front populaire au gouvernement et le Front républicain à l'Assemblée" sur RMC-BFMTV. Marine Tondelier et Lucie Castets, invitées de Franceinfo, ont également appelé à la nomination d'une personnalité de gauche et pourquoi pas la candidate choisie par le NFP à l'été. "J'ai fait partie de la solution à l'été, je me suis tenue disponible et je me suis préparée à gouverner avec les forces du Nouveau Front populaire et avec les forces de la société civile qui ont beaucoup à apporter. Maintenant, si une personne est plus adaptée et dans une meilleure position pour jouer ce rôle de Première ministre, je n'en ferai pas une question personnelle", a déclaré Lucie Castets, dont le nom a déjà été récusé par le PS.

08:54 - Michel Barnier "n'a jamais cherché à discuter avec nous" déplore Olivier Faure "Le Premier ministre n'a tendu la main qu'à Marine Le Pen. (…) Il n'a jamais cherché à discuter avec nous" pour construire le budget dénonce Olivier Faure sur RMC-BFMTV. La patron du PS regrette et reproche au gouvernement de s'être enfermé dans des négociations avec la droite et l'extrême droite, il estime aussi qu'aujourd'hui le Premier ministre en paie le prix : "Jusqu'ici, le gouvernement Barnier n'existait que grâce à Marine Le Pen, il va tomber à cause de Marine Le Pen". Selon Olivier Faure, Michel Barnier avait reconnu "être prisonnier du socle commun et ne pas pouvoir faire de geste dans notre direction" lors de discussions avec les chefs des groupes socialistes de l'Assemblée et du Sénat. "J'entends bien le fait qu'il faut redresser les comptes publics" mais "l'équilibre (budgétaire) ne suppose pas d'opérer par des tours de passe-passe", ajoute enfin le socialiste.

08:45 - Macron en quête du successeur de Barnier Emmanuel Macron se prépare à voir son Premier ministre renversé par une motion de censure et cherche d'ores et déjà le prochain locataire de Matignon. Une quête qui a commencé dès la semaine dernière selon les informations de BFMTV avec une série de rendez-vous physiques et téléphoniques pour tester des noms de Premiers ministrables. L'un des récents interlocuteurs du chef de l'Etat a précisé auprès de RTL que le président de la République souhaitait "aller vite" et "ne pas rejouer le spectacle de cet été".

08:37 - Le RN cherché "un prétexte" pour censurer selon le ministre de Budget Le RN avec qui le gouvernement a mené des négociations concernant le budget de la Sécurité sociale et aujourd'hui jugé en grande partie responsable de risque de censure, à juste titre puisque c'est le soutien du parti d'extrême droite à la motion de censure déposée par la gauche qui rendra le renversement du gouvernement possible. Une position qui suscite de l'amertume chez plusieurs ministres qui ont cédé à trois des quatre exigences que posaient Marine Le Pen comme condition de son soutien au PLFSS. Des exigences qui n'étaient qu'écran de fumée selon le ministre du Budget Laurent Saint-Martin. "Nous avons toujours été ouvert au dialogue. Mais qu'a fait le RN hier avec la gauche ? Ils ont dit que quoi qu'il arrive ils censureront. Vous voyez bien que ce n'était pas une question de mesure, ce n'était pas une question de dialogue", a estimé le ministre sur RTL. Et d'ajouter : "Le Rassemblement national cherchait surtout un prétexte pour mettre le pays à terre, pour voter une motion de censure qu'il avait en tête depuis le début. Ça s'appelle de l'irresponsabilité".

08:22 - "On ne connaît pas le résultat" : les ministres croient encore à un compromis Avec Michel Barnier c'est tout le gouvernement qui est menacé par la motion de censure et plusieurs ministres montent au créneau pour défendre leur maintien et inviter les députés à ne pas voter la censure. "Jusqu'au moment où le vote est annoncé, il y a toujours possibilité de discuter", assure Catherine Vautrin au micro de RMC ce mardi rappelant qu'"il y a madame Le Pen mais aussi 576 autres députés" à l'Assemblée nationale. La ministre des territoires et de la décentralisation appelle chaque élu à être responsable, sous-entendu à ne pas faire tomber l'exécutif. Le ministre de l'Economie, pleinement impliqué mais toujours sous la direction de Michel Barnier dans le PLFSS, veut croire que les députés feront "le choix de ne pas plonger le pays dans l'instabilité", malgré les promesses des partis du NFP et du RN de voter le texte : "On ne connaît pas le résultat" de la motion de censure, car "il s'agit d'une décision individuelle", a-t-il indiqué sur France 2. Et Antoine Armand d'ajouter : "Ce n'est pas seulement le gouvernement, c'est le pays qui a besoin d'un budget", insistant que sans budget la France serait "en danger".

08:12 - La date de la motion de censure fixée par l'Assemblée nationale Deux motions de censure ont été déposées lundi 2 décembre, dans la foulée du 49.3, l'une par 185 élus du NFP et l'autre par 140 députés du RN et de leurs alliés ciottistes. Après un délai réglementaire de 48 heures, les textes pourront être votés mercredi ou jeudi. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale devrait fixer la date ce matin.

08:08 - Michel Barnier invité aux 20 Heures de TF1 et France 2 S'il devrait, sauf grand retournement de situation, être renversé par une motion de censure entre mercredi et jeudi, Michel Barnier reste Premier ministre d'ici là. Et c'est à ce titre qu'il va s'exprimer dans les journaux télévisés de 20 Heures de TF1 et de France ce mardi 3 décembre. L'encore locataire de Matignon devrait y défendre son maintien et celui de son gouvernement en plus depuis seulement trois mois. Il devrait aussi toucher quelques mots sur le Budget 2025 et plus précisément le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour laquelle il a utilisé le 49.3 et s'est exposé à une motion de censure.

02/12/24 - 23:44 - "Nous avons la responsabilité de mettre fin à ce chaos", estime Éric Ciotti FIN DU DIRECT - Sur X, le député des Alpes-Maritimes et fondateur de l'UDR a dénoncé "un gouvernement sourd à nos lignes rouges". "Malgré nos alertes répétées et nos propositions constructives, Michel Barnier et son équipe ont ignoré des mesures simples et justes", a-t-il estimé, avant de justifier le dépôt d'une motion de censure par son parti avec le Rassemblement national de Marine Le Pen : "Nous avons la responsabilité de mettre fin à ce chaos économique et budgétaire".