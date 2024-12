Gouvernement Bayrou : Macron met la pression sur la liste des ministres

Emmanuel Macron presse François Bayrou pour former son futur gouvernement. Le Premier ministre pourrait dévoiler des premiers noms dès ce mardi soir, à l'issue de ses consultations à Matignon.

En direct

12:02 - Les Ecologistes "inquiets" et "déstabilisés" par leur entretien avec François Bayrou "Ce que je constate ce matin en écoutant les Français, c’est que personne n’a compris le message. Il a plutôt fait la démonstration que quand on essaie de tout faire, on fait tout mal" a déclaré la secrétaire nationale d'EELV Marine Tondelier, après l'entretien des Verts avec François Bayrou à Matignon ce mardi matin. Le Premier ministre "n'a su répondre clairement à aucune de nos questions. Aucune. Les retraites? Pas de réponse. Les salaires? Pas de réponse. La crise climatique et environnementale? Pas de réponse. Et donc, à ce stade, on ressort extrêmement inquiet, déstabilisé par ce rendez-vous. Nous avons face à nous un Premier ministre qui a plus parlé de Pau que de la France", déplore de son côté la présidente du groupe écologiste à l'Assemblée Cyrielle Chatelain.

11:52 - Un entretien Macron-Bayrou ce midi pour évoquer une "architecture de démarrage" Comme indiqué par Marc Fesneau, président du groupe Les Démocrates à l'Assemblée nationale ce mardi, François Bayrou doit s'entretenir avec Emmanuel Macron à midi pour évoquer une "architecture de démarrage". De quoi espérer des premiers noms en fin de journée ? C'est en tout le cas le souhait du président de la République qui a mis la pression à son Premier ministre, hier.

11:48 - Bayrou prononcera sa déclaration de politique générale le 14 janvier 2025 Le nouveau Premier ministre François Bayrou prononcera sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale le 14 janvier 2025. Une information confirmée par son entourage à la mi-journée.

11:44 - Une réunion "pas conclusive", Bayrou n'a pas convaincu les dirigeants LR Les discussions entre les responsables LR et François Bayrou, hier, n'ont visiblement pas ravis la droite. Laurent Wauquiez "a eu le sentiment que la réunion n’avait pas été conclusive et que les échanges devront se poursuivre", indiquait un de ses proches à Politico. Les intentions du Premier ministre sont même jugées comme "inquiétantes" par un second. La mise en place de la proportionnelle ou de la proportionnelle intégrale ainsi que le lancement d'une concertation sur la réforme des retraites, ont, entre autres, froissé les dirigeants LR. Le chef de file des députés LR Laurent Wauquiez conditionne désormais son "éventuelle" participation au gouvernement à un "projet qu lui convient sur le fond", précise une nouvelle fois Politico.

11:32 - Écologistes, MoDem, Liot.. François Bayrou poursuit ses consultations Ce mardi 17 décembre, François Bayrou poursuit ses consultations à Matignon pour la composition de sa future équipe gouvernementale. Cyrielle Chatelain, présidente du groupe Écologiste et Social à l’Assemblée nationale, Guillaume Gontard, président du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires au Sénat et Marine Tondelier, Secrétaire nationale Les Écologistes-EELV ouvrent le bal à 9h30. Les responsables du MoDem, d'Horizons, les indépendants de Liot, les communistes, et l'ex-LR Éric Ciotti désormais allié du RN disposeront eux aussi d'un entretien avec le Premier ministre.