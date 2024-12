Nouveau Premier ministre, en direct : Macron rencontre un favori à Matignon avant de trancher

Emmanuel Macron doit nommer le Premier ministre ce vendredi 13 décembre, dans la matinée, selon l'Élysée à moins d'un nouveau report. Il mène d'ultimes consultations alors que plusieurs noms ont tour à tour tenu la corde ces dernières heures : Bayrou, Cazeneuve et plus récemment Lescure.

En direct

11:15 - Le nom de Sébastien Lecornu remonte aux oreilles de BFMTV Et si François Bayrou n'était pas nommé Premier ministre ? Pour l'heure rien n'est encore fait et donc tout est possible. BFMTV indique d'ailleurs en plateau avoir des appels pour faire remonter le nom de Sébastien Lecornu qui fait aussi parti des hypothèses. Reste à savoir s'il s'agit seulement d'une stratégie de dernière minute des soutiens du ministre démissionnaire des armées ou si l'homme a des chances d'être reçu par Emmanuel Macron. La chaine d'information dit ne pas avoir la réponse à sa question, mais indique que d'après ses informations Emmanuel Macron n'a pas informé ses proches conseillers de son choix concernant le futur Premier ministre.

11:04 - D'autres personnes attendues à l'Elysée ou contactées par Macron ? Si François Bayrou a été reçu à l'Elysée ce matin, d'autres personnes pourraient être attendues ou alors contactées par Emmanuel Macron. Une possibilité qui laisse planer le doute sur l'identité du futur Premier ministre. Si d'autres personnes sont consultées, cela pourrait renforcer l'idée d'une mise à l'écart de François Bayrou qui fait office de grand favori depuis ce matin. L'hypothèse ne doit pas être ignorée, d'autant que l'agenda et les rendez-vous physiques ou téléphoniques du chef de l'Etat n'ont pas été précisés.

10:47 - LFI déposera une motion de censure si François Bayrou est nommé La nomination de François Bayrou en tant que Premier ministre n'est encore qu'hypothétique malgré le long entretien que le centriste a eu avec le chef de l'Etat, et pourtant l'opposition à un gouvernement Bayrou s'organise déjà. La France insoumise a prévenu qu'en cas d'arrivée du centriste à Matignon, elle déposera une motion de censure : "Hors de question de soutenir un gouvernement macroniste rejeté massivement par les Français", a déclaré Aurélie Trouvé, députée insoumise de Seine-saint-Denis, sur franceinfo.

10:39 - On attend le quatrième Premier ministre de 2024 La personnalité qui sera nommée Premier ministre dans les prochaines heures, que ce soit François Bayrou ou un autre, sera le quatrième cheffe de gouvernement de l'année 2024. L'année a débuté avec les derniers jours du gouvernement d'Elisabeth Borne qui a été remplacé dès janvier par celui de Gabriel Attal. Lequel n'a tenu que huit mois à Matignon, dont deux en tant que Premier ministre démissionnaire. Michel Barnier a été le troisième Premier ministre de l'année pour une courte durée avant son remplacement attendu dans les prochaines minutes ou les prochaines heures tout au plus.

10:24 - Près de deux heures d'entretien entre Macron et Bayrou François Bayrou a quitté l'Elysée vers 10h15 après s'être entretenu pendant près de deux heures avec le président de la République. Un temps un peu trop long pour expliquer à quelqu'un pourquoi il est écarté de Matignon et qui pourrait avoir été mis à profit pour discuter de la méthode à mettre en place pour former un gouvernement et surtout s'assurer du soutien d'une majorité d'élus à l'Assemblée nationale pour éviter une censure. Si les signes vont dans le sens de François Bayrou, cependant rien n'est encore fait alors prudence.

09:58 - La passation de pouvoir s'organise à Matignon Voilà qui confirme l'organisation d'une passation de pouvoir dans les prochaines heures : le tapis rouge est en train d'être déroulé dans la cour de Matignon et la garde républicaine vient d'arriver comme le rapportent Le Monde et Franceinfo.

09:50 - Une annonce vers 10 heures ? L'Elysée n'a pas précisé d'horaire pour la nomination du Premier ministre, mais selon Alain Duhamel, éditorialiste politique de BFMTV, il y aurait de bonnes chances pour qu'une annonce intervienne vers 10 heures. L'annonce se fera via un communiqué de seulement quelques mots du président de la République. L'annonce est effectivement prévue sous peu puisqu'une passation de pouvoir est prévue en "fin de matinée".

09:43 - La passation entre Barnier et le nouveau Premier ministre prévue en fin de matinée La nomination du Premier ministre paraît imminente. Et pour cause, la passation de pouvoir entre Michel Barnier et le futur Premier ministre devrait avoir lieu "en fin de matinée" à l'Hôtel de Matignon selon des sources ministérielles citées par BFMTV et Le Parisien.

09:34 - Le RN "laissera sa chance" à François Bayrou Le RN précise les positions qu'il tiendra selon la personne qui sera nommée à Matignon et le porte-parole du parti Philippe Ballard indique que l'extrême droite n'est pas réfractaire à l'hypothèse François Bayrou. "Si cette hypothèse est confirmée, on lui laissera sa chance, comme on l'a fait avec Michel Barnier. On n'a pas la censure compulsive comme la France Insoumise", explique le député de l'Oise sur LCI. Le RN est plus ferme sur d'autres hypothèses : "Certains noms, Roland Lescure par exemple, sont des lignes rouges. Il est immigrationniste, ultra-libéral. François Bayrou a eu des mots justes sur certaines analyses de situation".

09:19 - Des signes favorables à la nomination de François Bayrou Voilà déjà plus de 45 minutes qu'Emmanuel Macron s'entretient avec François Bayrou. Si l'ordre du jour n'a pas été précisé et que deux options ont été mises sur la table par les observateurs - l'annonce de sa nomination ou l'explication de sa mise à l'écart -, le rendez-vous semble un peu long pour prévenir le patron du MoDem qu'une autre personnalité lui a été préféré pour Matignon. Alors que l'arrivée du centriste a l'Elysée s'est faite aux yeux de tous, une non-nomination de François Bayrou serait une véritable humiliation. Reste que jusqu'à la nomination du Premier ministre, rien n'est fait.

08:55 - Pour LFI, il ne peut y avoir qu'un "Premier ministre du NFP° La France insoumise campe ses positions : elle fustige la direction et le temps pris par Emmanuel Macron pour nommer un Premier ministre. "On a un président de la République qui n'a toujours pas compris le résultat des urnes, la situation est complètement folle", a estimé l'eurodéputée Manon Aubry sur Europe 1/CNews. Elle ironise d'ailleurs et assure qu'on "connaît" le nom du prochain chef du gouvernement : "Il s'appelle Emmanuel Macron". Un problème selon elle puisque "qu'on a un président retranché à l'Élysée tel un forcené" en train de "détruire l'idée même de démocratie". LFI est aussi constante concernant la personnalité qu'elle veut voir devenir Premier ministre : "Je refuse que ce soit on prend les mêmes et on recommence" souligne-t-elle regrettant que le noms cités soient ceux de l'"incarnation même du macronisme", comme François Bayrou ou Roland Lescure. L'insoumise assure qu'il ne peut y avoir qu'un "Premier ministre issu du Nouveau Front populaire".

08:44 - Levée des boucliers face à l'option Roland Lescure C'est une musique qui monte depuis hier soir : la nomination de Roland Lescure à Matignon. L'option serait envisagée par Emmanuel Macron comme elle l'avait été avant l'arrivée de Gabriel Attal à Matignon en janvier dernier, mais elle est loin de faire l'unanimité au sein du camp macroniste et surtout à droite. Les responsables du MoDem s'opposent à l'hypothèse Lescure au profit de leur chef François Bayrou, mais ils sont rejoints par l'aile droite de la Macronie et par une large partie du camp LR qui plaident pour des options comme Sébastien Lecornu ou Catherine Vautrin. Roland Lescure fait face à une opposition semblable à celle qui avait empêché la nomination de Catherine Vautrin, sauf qu'à l'époque la Première ministrable venait de la droite et avait été rejetée par l'aile gauche de la Macronie. Cette fois les rôles s'inversent. La nomination de Roland Lescure pourrait donc diviser le bloc central, susciter la colère de la droite, sans avoir la certitude de rallier les forces de gauche. Malgré son passé et ses origines plutôt de gauche, son passage en Macronie pourrait être un obstacle trop grand pour obtenir le soutien du PS, des Ecologistes et du PCF.

08:30 - Macron veut d'un Premier ministre qui fasse consensus dans son camp "Le chef de l'Etat est avant tout préoccupé que la personnalité qui va être nommée fasse consensus au sein même de la Macronie", explique le politologue Bruno Cautrès sur France 2, c'est pourquoi Emmanuel Macron a reporté la nomination du Premier ministre selon lui : "Soit le choix du chef de l'Etat n'était pas complètement fixé, soit son choix de dernière minute n'a pas du tout fait consensus dans ses rangs."

08:23 - Le PS, pas consulté par Macron cette nuit, rappelle ses préférences pour Matignon Alors que la nomination du Premier ministre a été retardée pour permettre de dernières consultations, le président des députés du PS Boris Vallaud assure ne pas avoir été contacté par l'Elysée au cours des dernières heures. L'élu a reprécisé la ligne de son parti sur RTL : "Nous voulons un Premier ministre de gauche ouvert au compromis. Si le Premier ministre n'est pas de gauche, les socialistes ne rentreront pas au gouvernement (…) On aura besoin de trouver un chemin de compromis". Il en profite également pour rejeter l'hypothèse d'un Premier ministre macroniste. "Si le Président nomme une figure de son camp (comme François Bayrou), il prendrait le risque d’aggraver la crise politique et institutionnelle qu’il a lui-même provoquée" estime le député des Landes ajoutant qu'il "appartiendra au Premier ministre de nous dire comment il veut sortir de cette impasse".