Nouveau Premier ministre, en direct : nommé avant mercredi ? Un profil fait l'unanimité

Emmanuel Macron "ne veut pas dépasser mercredi", pour dévoiler le nom de son futur Premier ministre. Un profil expérimenté pourrait mettre tout le monde d'accord en ce début de semaine.

L'essentiel : Semaine décisive dans les couloirs de l'Elysée. Emmanuel Macron devrait donner le nom de son nouveau Premier ministre dans les prochains jours. "Il ne veut pas dépasser mercredi", glissait hier une conseillère du camp présidentiel auprès de Politico.

Ce lundi 9 décembre, les représentants des groupes Liot (Martine Froger et Christophe Naegelen), les communistes (Fabien Roussel, André Chassaigne et Cécile Cukierman) et enfin les Ecologistes (Marine Tondelier, Cyrielle Chatelain et Guillaume Gontard) seront reçus au palais dans la matinée pour les dernières consultations. LFI a décliné.

Le profil du candidat idéal et de son gouvernement ont été définis par le chef de l'Etat : ils devront représenter "toutes les forces politiques qui puissent y participer ou qui s’engagent à ne pas le censurer". Emmanuel Macron souhaite un accord autour d'un "gouvernement d'intérêt général", qui regrouperait les forces du bloc central, de la droite et d'une partie de la gauche.

Depuis ce week-end, et c'est encore le cas ce lundi, un favori pour Matignon se dessine : François Bayrou, le patron du MoDem. "C'est la vocation du centre de rassembler", a-t-il déclaré. Un profil qui ne semble pas déplaire à la droite, non plus. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau "n'aurait rien contre lui", selon les informations de Politico. Le maire de Pau l'a même "rassuré" sur la suite, samedi soir à Notre-Dame.

La semaine passée, Marc Fesneau, tête de file des députés MoDem, a également multiplié les échanges avec des députés du NFP, sauf les Insoumis, rapporte Politico. Notamment les élus Ecologistes Cyrielle Chatelain et Jérémie Iordanoff, ou encore les socialistes Boris Vallaud et François Hollande. L'objectif de ses consultations est de voir si un gouvernement peut être formé avec l'assurance de ne pas être censuré.

10:07 - Cette femme qui pourrait créer la surprise à Matignon Dans ces dernières heures de tractations, une femme pourrait bien venir créer la surprise dans la course pour Matignon. Il s'agit de Catherine Vautrin. "À la veille d'une semaine cruciale (...) la ministre démissionnaire tenait la corde", écrit même L'Opinion. Expérimentée, son profil politique pourrait toutefois la desservir au moment de discuter avec les différentes sensibilités de l'Assemblée nationale. En janvier 2024, cinq ans après avoir quitté LR, elle était nommée ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités dans le gouvernement Attal. Catherine Vautrin présente en revanche l'avantage de rassembler à droite. "Au moins, elle n'énerve personne", concède un de ses soutiens auprès du JDD. De là à passer devant le nouveau favori, François Bayrou ? Difficile à dire. 09:49 - Wauquiez : "notre préférence ira évidemment à un Premier ministre issu des LR" "Notre préférence ira évidemment à un Premier ministre issu des LR", indique Laurent Wauquiez, patron des députés LR dans les colonnes du Figaro. Un revirement de situation après s'être montré assez réticent à l'idée que la droite participe à un gouvernement avec Emmanuel Macron, plutôt partisan d'une simple "non-censure". Alors, comment expliquer ce changement de cap ? "Wauquiez se range", indique le conseiller d'un ministre LR auprès de Politico. Il serait même "isolé", dans sa volonté de "se démarquer du futur gouvernement", précise la même source auprès du média. 09:28 - Les responsables du groupe Liot sont arrivés à l'Elysée Les députés du groupe Liot sont arrivés ce lundi matin au palais de l'Élysée, sur les coups de 9 heures. Ils seront reçus par Emmanuel Macron pour les ultimes concertations du chef de l'Etat avant la nomination du futur Premier ministre. 09:16 - Un gouvernement de gauche pour "sortir d'une crise institutionnelle politique majeure" "Si ce n'est pas un Premier ministre de gauche, nous ne participerons pas à ce gouvernement", indique sèchement le président des députés socialiste à l'Assemblée nationale, Boris Vallaud, au micro de France Inter. La nomination d'une personnalité de gauche pourrait, selon lui, être "un des points de sortie d'une crise institutionnelle politique majeure". 09:03 - François Bayrou met la pression sur Emmanuel Macron Un favori pour Matignon se dessine : François Bayrou, le patron du MoDem. "C'est la vocation du centre de rassembler", a-t-il déclaré. Un profil qui ne semble pas déplaire à la droite, non plus. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau "n'aurait rien contre lui", selon les informations de Politico. Le maire de Pau l'a même "rassuré" sur la suite, samedi soir à Notre-Dame. Jusqu'à légèrement presser Emmanuel Macron d'agir. François Bayrou s'est dit préoccupé par "une situation que pas un citoyen français ne peut accepter de voir perdurer ou se complexifier", dans les colonnes de France Info. Reste désormais à voir si ce proche du président disposera de ses faveurs dans les prochaines heures. 08:51 - Bayrou Premier ministre ? "Ce n'est pas ça qu'il faut", assène Glucksmann "Un politique qui a choisi Emmanuel Macron depuis 2017, ça enverrait le message de la continuité politique. Ce n'est pas ça qu'il faut. Il faut une personnalité compatible avec la gauche", indique ce lundi matin Raphaël Glucksmann, tête de liste du PS aux dernières élections européennes, sur France 2. Pour lui, un profil issu de "la société civile" doit être étudié par le président de la République. 08:37 - Emmanuel Macron "ne veut pas dépasser mercredi" Cette journée du lundi 9 décembre 2024 pourrait bien être décisive pour Emmanuel Macron. Alors qu'il mène ses dernières consultations avant d'annoncer le nom de celui ou celle qui remplacera Michel Barnier à Matignon, le temps presse. Et selon les informations de Politico, le chef de l'Etat ne devrait pas faire traîner cette annonce plus longtemps : "Il ne veut pas dépasser mercredi", glissait hier une conseillère du camp présidentiel aux oreilles du média. Un nom est donc attendu plutôt pour ce mardi, ou mercredi. 08:33 - Marine Tondelier (EELV) fataliste avant de rencontrer Emmanuel Macron ? "La semaine dernière, on a fait un geste important (...) J'ai écrit à tous les chefs de partis républicains pour leur dire que dans le moment hyper grave dans lequel la France était il fallait faire des choses que l'on avait jamais faites. (...) Gabriel Attal a été le seul chef de parti à ne pas me répondre", indique ce lundi matin la secrétaire nationale d'EELV, Marine Tondelier, au micro de RTL. "Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron recevait toutes les forces politique de son camp, plus le Parti socialiste (...) Tout le monde cherche des solutions, sauf lui", déplore-t-elle. Les Ecologistes sont "un peu dépités", a-t-elle même glissé. 08:29 - Emmanuel Macron reçoit les Communistes, Ecologistes et le groupe Liot Ce lundi, Emmanuel Macron recevra les représentants du groupe Liot (Martine Froger et Christophe Naegelen), les communistes (Fabien Roussel, André Chassaigne et Cécile Cukierman) puis les Ecologistes (Marine Tondelier, Cyrielle Chatelain et Guillaume Gontard) à l'Elysée pour ce qui devrait apparaître comme les dernières consultations avec de nommer son futur Premier ministre. Les trois forces politiques ont accepté le dialogue avec le chef de l'Etat, à l'inverse de LFI. Cyrielle Chatelain, ténor écologiste a affirmé qu'elle soutiendrait un chef du gouvernement issu du NFP, auprès de Politico. Le communiste Fabien Roussel est lui prêt à "engager un dialogue pour trouver des solutions collectives", dans l'Humanité. 08/12/24 - 17:28 - Quels noms circulent pour le poste de Premier ministre ? FIN DU DIRECT - En coulisse, trois noms circulent pour remplacer Michel Barnier au poste de Premier ministre. François Bayrou figure comme favori. L'allié historique d'Emmanuel Macron a même débuté des consultations politiques, à gauche comme à droite.

Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre de François Hollande. Son nom avait déjà circulé cet été, et avait emporté l'adhésion d'une partie du bloc centrale, même s'il divisait la gauche, se remémore Franceinfo.

Sébastien Lecornu, ancien des Républicains, proche du président et actuel ministre des Armées démissionnaire. "C'est un profil rassembleur, sans esbroufe, discret et utile", salue un député Ensemble pour la République (EPR). 08/12/24 - 17:01 - Si le PS s'accorde avec le président, "le Nouveau Front Populaire continuera sans eux" Si le PS s'accorde avec le président pour former un nouveau gouvernement, "le Nouveau Front Populaire continuera sans eux", a menacé Jean-Luc Mélenchon dimanche dans un entretien aux journaux italien et espagnol, La Reppublica et El Pais.Il dénonce la "méthode brutale d'Olivier Faure, patron du PS. "Nous ne soutiendrons aucun autre gouvernement que celui du Nouveau Front populaire." 08/12/24 - 16:21 - Jordan Bardella "demande à être reçu avec Marine Le Pen" à l'Élysée Le président du RN a demandé sur le plateau de France 3 à être reçu, lui et Marine Le Pen, à l'Elysée par Emmanuel Macron. Celui-ci réalise des consultations en vue de nommer le nouveau Premier ministre. Il s'agit pour Jordan Bardella d'exprimer "les lignes rouges" du RN. Il prévient : si elles ne sont pas respectées, le RN censurera également le prochaine Premier ministre. 08/12/24 - 15:19 - "Il faut se mettre d'accord sur un pacte de gouvernement", estime Yaël Braun-Pivet "Si le nouveau Premier ministre décide de réunir les forces politiques et (...) arrive à avoir un compromis sur le budget, il peut y avoir un budget avant le 31 décembre", a affirmé Yaël Braun-Pivet, sur RTL. La présidente de l'Assemblée nationale estime qu'il faut "se mettre d'accord sur un pacte de gouvernement", et a évoqué une possible majorité allant de PS à la droite républicaine. 08/12/24 - 14:25 - François Bayrou, prêt à être Premier ministre "On ne peut pas continuer comme ça, si je peux aider à ce qu'on sorte de tout ça, je le ferai", a déclaré à France Bleu Béarn Bigorre le maire de Pau, François Bayrou, qui figure comme favori parmi les hypothétiques remplaçants de Michel Barnier. 08/12/24 - 13:26 - LFI prévient le PS de "ne pas trahir le programme et les promesses faits aux électeurs" "Le Front populaire continuera quoi qu'il arrive", a assuré Mathilde Panot sur le plateau de Franceinfo, mais "j'ose espérer que les Socialistes reviennent à la raison". Elle critique les écarts du PS au sujet de LFI. "Faites attention à ne pas trahir le programme et les promesses qui ont été faits aux électeurs, voilà ce que nous disons au Parti socialiste", a-t-elle ajouté. LIRE PLUS

La crise politique que traverse la France n'est pas prête de finir. La démission de Michel Barnier, imposée par la censure du gouvernement votée par les députés ce mercredi, vient rappeler à ceux qui l'auraient oublié que l'exécutif a toujours été très fragile. Le choix d'Emmanuel Macron de nommer Michel Barnier à Matignon donnait les clés au Rassemblement national et sans le soutien tacite du RN, l'artifice ne tient plus. Le gouvernement fait face à la réalité politique et arithmétique : sa ligne est très minoritaire à l'Assemblée nationale, les députés des partis d'opposition sont plus nombreux que ceux des partis du "socle commun" de Michel Barnier et ont décidé de faire tomber le gouvernement.

Emmanuel Macron s'est préparé à la chute du gouvernement de Michel Barnier dès la semaine dernières d'après de nombreuses indiscrétions. Il a déjà commencé à tester les noms de potentiels remplaçants de Michel Barnier. Selon BFMTV, le président est prêt. Un ancien ministre, proche du chef de l'Etat, indique même qu'Emmanuel Macron "veut nommer un Premier ministre en 24 heures", ajoutant : "Il ne veut pas apparaître sans gouvernement devant Trump ce week-end. C'est une question de crédibilité pour la France. On a 26 jours pour faire un budget. Il ne peut pas se permettre de perdre du temps. C'est la première fois que je sens qu'il veut aller vite". S'il dit vrai, le successeur de Michel Barnier devrait être connu ce jeudi 5 décembre. Mais Emmanuel Macon nous a habitué à reporter les délais.

Outre la question de "quand", se pose aussi celle du "qui". Le président de la République devrait rester sur la même ligne qu'auparavant : pour lui, c'est la capacité à assurer la stabilité qui commande. Il lui faut donc trouver un nouveau chef de gouvernement qui ne sera pas immédiatement censuré. La nomination d'un Premier ministre du NFP est donc exclue, puisque l'ensemble des députés de Marine Le Pen et d'Eric Ciotti censureraient le gouvernement, tout comme une très large majorité des députés du bloc central. La facilité pour Emmanuel Macron serait de renouer le deal tacite avec Marine Le Pen. Et il n'est pas exclu qu'une figure d'une droite plus identitaire fasse l'affaire pour Matignon.

Le premier nom du potentiel remplaçant idéal à Michel Barnier qui est apparu dans la presse est celui de Bruno Retailleau. Avec un tel choix, Emmanuel Macron pourrait laisser les mains libres à celui qui est arrivé place Beauvau en assurant que la régulation de l'immigration devait être une priorité. Celui-là même qui a déclaré publiquement que l'immigration n'était "pas une chance" et que la politique pénale devait être revue en profondeur. Une ligne qui pourrait convaincre Marine Le Pen pour s'abstenir de toute censure... jusqu'au prochain désaccord. Mais l'option Retailleau aura du mal à convaincre l'aile gauche de la macronie, pour quoi le ministre de l'Intérieur est bien trop traditionnaliste et conservateur.

D'autres noms sont également évoqués parmi les quelques rumeurs, comme ceux de Gérard Larcher ou de François Baroin, qui resterait dans une ligne politique sensiblement identique à celle de Michel Barnier. La prise du maire de Troyes semble avoir gagné en force ces dernières heures d'après Le Parisien. Il faut dire que l'homme coche de nombreuse case : il est issu de la droite, mais entretien de bonnes relations avec le PS et n'est pas fâché avec le RN. Côté CV, les expériences et les mandats ne manquent pas dans la carrière de François Baroin qui a été député, sénateur mais aussi ministre.

Des prétendants semblent aussi émerger dans le camp macroniste, une appartenance politique qui pourrait être leur plus grande faiblesse. Parmi eux, trois noms sortent du lot : François Bayrou, patron du MoDem qui a parrainé Marine Le Pen à la dernière présidentielle ; Sébastien Lecornu, actuel ministre des Armées capable de parler à toutes les forces ; et Roland Lescure.

Rares sont les noms de personnalités de la gauche cités parmi les rumeurs autour de Matignon. Emmanuel Macro ne verrait pas la solution venant ce côté de l'échiquier politique selon des bruits entendus par BFMTV. Mais si le chef de l'Etat décide seul de la nomination du Premier ministre, il reste très attentif aux initiatives des chefs de groupes parlementaires. Le Président pourrait donc considérer la volonté de Gabriel Attal d'"élargir le socle commun", en intégrant les socialistes et les écologistes pour "bâtir des compromis législatifs" autour d’un "pacte d’action". S'il parvient à agglomérer des bonnes volontés dans cette perspective, alors le nouveau Premier ministre devra incarner une ligne plus sociale-démocrate et donner des gages forts aux députés de gauche. Pour l'heure, le scénario ne semble pas être le premier choix de l'Elysée.