François Bayrou Premier ministre : l'esclandre avec Macron, les menaces du RN et du PS

François Bayrou a finalement été nommé Premier ministre et a pris ses fonction dès hier soir. Coincé entre un Emmanuel Macron visiblement peu convaincu et des partis d'opposition menaçants, son avenir à Matignon est d'ores et déjà incertain...

En direct

10:16 - L'affaire des assistants parlementaires européens du MoDem toujours une menace pour Bayrou Le nouveau Premier ministre commence son mandat avec une myriades d'obstacles politiques, mais judiciaires, rappelle Franceinfo. François Bayrou est toujours poursuivi dans le cadre de l'affaire des assistants parlementaires européens du MoDem. S'il a été relaxé en février, le parquet a fait appel. Il lui est reproché, lui et dix autres personnes, d'avoir détourné des fonds européens afin de rémunérer des assistants parlementaires travaillant en réalité pour le parti. Françoi Bayrou a toujours nié l'existence d'un tel "système".

09:36 - Les LR attendent de connaître le projet de Bayrou pour s’investir ou non Après une réunion de groupe, les députés de la Droite républicaine n’ont pas tranché sur la participation, ou non, au gouvernement Bayrou. Ils attendent qu’il "explique son projet", a confié l’un des participants à BFMTV. "C’est ensuite que nous pourrons décider d’une éventuelle participation", a affirmé le patron du groupe Laurent Wauquiez, dont les positions auraient fait "consensus parmi les députés qui se sont exprimés".

09:27 - Gabriel Attal estime que François Bayrou est "la bonne personne au bon moment, au bon endroit" L’ancien premier ministre a salué l’arrivée de François Bayrou à Matignon : "Il a le sens de l’intérêt général chevillé au corps", lui souhaitant "le plein succès". Concernant le choix de ce nouveau Premier ministre, il estime que toutes les organisations politiques doivent toutes "être derrière lui, sans chercher à tirer la couverture à soi". S’exprimant depuis le marché de Noël de Colmar, il a ajouté qu’il ne fallait "pas exclure un peu de magie de Noël pour qu’on y arrive".

09:23 - Les conditions du PS pour ne pas voter la censure Au cours de son entretien accordé à TF1, Olivier Faure s'est démarqué de ses alliés de LFI et a énoncé les trois conditions que devra respecter le nouveau Premier ministre s'il souhaite ne pas voir les socialistes voter une motion de censure à son encontre. La première : que les Français soient entendus et leurs attentes respectées, notamment sur des dossiers comme les retraites et l'accès aux soins. Olivier Faure indique que la "méthode" doit également changer, comprendre que François Bayrou devra s'abstenir de dégainer le fameux 49.3 et privilégier les "compromis texte par texte". Enfin, le Rassemblement national ne doit plus être "l'arbitre des élégances".

09:16 - Pour Manuel Bompard, "l'essentiel des députés du NFP" voteront la censure Sur le plateau de BFMTV, le patron des insoumis s'en est dit convaincu : "l'essentiel des députés du Nouveau Front populaire voteront" une motion de censure déposée à l'issue du discours de politique générale du nouveau Premier ministre. Et Manuel Bompard de présager : François Bayrou "ne donnera aucun des marqueurs essentiels pour permettre au Nouveau Front populaire de se retrouver dans sa politique."

09:09 - LFI penche vers la censure Dans un message posté sur X, Mathilde Panot, présidente des Insoumis à l’Assemblée, a qualifié la nomination de François Bayrou de "candidature de plus au sursis d’Emmanuel Macron". Elle assure que "deux choix s’offrent aux députés : le soutien au sauvetage de Macron ou la censure", et laisse entendre que son groupe choisira la censure.

08:58 - Le RN ne devrait pas censurer le gouvernement de François Bayrou selon Bardella Quelques instants après l’annonce de la nomination de François Bayrou à Matignon, Jordan Bardera a lui aussi assuré qu’il "n’y aura pas de censure a priori". Le président du rassemblement national appelle le Premier ministre à "prendre en considération la nouvelle donne politique", ainsi qu’à "entendre qu’il n’a pas de légitimité démocratique ni de majorité à l’Assemblée nationale", appelant à un dialogue avec tous les partis.

08:45 - Marine Le Pen laisse entrevoir une éventuelle censure La cheffe des députés RN à l’Assemblée a aussi réagi à la nomination de François Bayrou à Matignon sur X. Elle assure que le RN lui demande "d’entreprendre ce que son prédécesseur n’a pas voulu faire : entendre et écouter les oppositions pour construire un budget raisonnable et réfléchi", alors que le nouveau Premier ministre entretient de bonnes relations avec le rassemblement national. "Toute autre politique qui ne serait que le prolongement du macaronique, rejeté par deux fois dans les urnes, ne pourrait mener qu’à l’impasse et à l’échec", prévient-elle.

08:42 - Marine Le Pen ne prend "pas d’engagement sur la non-censure" Tous les regards se sont évidemment tournés vers elle hier, lors de l'annonce de la nomination de François Bayrou à Matignon. Marine Le Pen s’est exprimée devant la presse. Elle a assuré que les lignes rouges du RN n’ont pas bougé et, bien qu’elle ne "brandisse pas la menace de la censure", elle assure ne "pas prendre d’engagement sur la non-censure".

08:40 - François Bayrou "a mis le feu" à l'Elysée hier Le président aurait réuni sa garde rapprochée avant de changer d'avis vendredi en fin de matinée et aurait justifié son revirement sur François Bayrou par la crainte que son principal allié lui "claque entre les doigts", selon une fidèle à l'Agence France Presse. Un proche du chef de l'Etat confirme aussi que François Bayrou a bien "menacé de sortir du bloc central" lors du terrible rendez-vous du matin et "a mis le feu" en disant "je brûle tous les vaisseaux". L'AFP a également cité un proche de François Bayrou qui assurait hier que si ce dernier n'était pas nommé, il allait "tirer dans le tas".

08:37 - Comment François Bayrou a fait changer d'avis Emmanuel Macron ? C'est aux alentours de 11h30 que le président de la République a finalement changé d’avis hier, se résignant à nommer François Bayrou Premier ministre, alors qu'il ne s'agissait pas de son premier choix. François Bayrou aurait fini par "s’imposer" de lui même, "comme le plus consensuel" et comme le "plus à même d’assurer l’unité et de former le gouvernement d’intérêt général" selon des sources élyséennes citées dans plusieurs médias. Mais d'autres laissent entendre que le leader du Modem aurait menacé de retirer son parti et ses élus du bloc central à l’Assemblée nationale. Un risque d'affaiblissement du socle présidentiel et des ses alliés qu'Emmanuel Macron ne pouvait encaisser.

08:34 - Deux noms tenaient la corde avant l'esclandre de François Bayrou Selon une source à droite, Emmanuel Macron a en réalité mis François Bayrou hors de lui en lui proposant d'être le numéro 2 de l'ancien ministre de l'Industrie Roland Lescure, qu'il aurait préféré voir à Matignon. D'autres sources indiquent à l'AFP qu'Emmanuel Macron a voulu convaincre le maire de Pau "que ce n'était pas le moment de le nommer" parce que son "choix de coeur" était le ministre de la Défense Sébastien Lecornu. "C'est Sébastien Lecornu qui devait être nommé", renchérit une source proche des consultations.

08:31 - Un rendez-vous très houleux entre Bayrou et Macron avant sa nomination François Bayrou est Premier ministre depuis la passation de pouvoirs avec Michel Barnier en fin de journée hier. Plusieurs articles publiés hier soir et ce matin sont revenus sur son long rendez-vous avec Emmanuel Macron à l'Elysée hier matin. Une entrevue qui ne se serait pas bien passée. Le chef de l'Etat aurait d'abord reçu le patron du MoDem pour lui expliquer qu'il n'était pas retenu pour devenir le futur Premier ministre. Signe des tensions, François Bayrou est ressorti de l’Elysée par "l’aile Madame", discret passage souvent destiné aux entretiens secrets ou infructueux. Les informations de France Télévisions et du Monde titreront même, peu avant 12h30, que François Bayrou ne serait pas choisi. Avant que tout bascule.

13/12/24 - 23:47 - Un long week-end de consultations en perspective pour François Bayrou FIN DU DIRECT - Nommé ce vendredi à la mi-journée, François Bayrou va mener ce week-end une série de consultations en vue de composer son gouvernement qu'il a déjà dit vouloir compact et composé de personnalités d'expérience, fait savoir son entourage, au Figaro et à TF1-LCI.