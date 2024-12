"Rempli de Mamadou" : une phrase raciste attribuée à Macron fait un tollé, l'Elysée dément

Dans son enquête "Le président et son double", Le Monde a retranscrit une phrase attribuée au président de la République qui a suscité une vive consternation. L'Elysée a démenti la tenue de tels propos.

"Le problème des urgences dans ce pays, c'est que c'est rempli de Mamadou." Cette phrase pour le moins choquante est attribuée à Emmanuel Macron, à en croire le deuxième épisode de l'explosive enquête du Monde intitulée "Le président et son double". Selon le quotidien du soir, cette phrase serait sortie de la bouche présidentielle "un jour d'automne 2023", alors qu'Emmanuel Macron, son fidèle secrétaire général de la présidence de la République française Alexis Kohler, en poste depuis l'arrivée du chef de l'État à l'Élysée, et Aurélien Rousseau se réunissaient. Alors ministre de la Santé, Aurélien Rousseau a démissionné quelques mois plus tard à la suite de l'adoption du controversé projet de loi relatif à l'immigration. Il a depuis rejoint les bancs du Nouveau Front populaire à l'Assemblée, côté Parti socialiste-Place publique.

Ce fameux "jour d'automne 2023" donc, les trois hommes auraient abordé l'épineux sujet de l'hôpital public et de l'aide médicale d'État accordée aux étrangers en situation irrégulière, "un sujet de santé et de salubrité publiques" défendait encore mi-octobre la ministre de la Santé démissionnaire Geneviève Darrieussecq, mais que la droite et l'extrême droite veulent supprimer depuis longtemps. "Le problème des urgences dans ce pays, c'est que c'est rempli de Mamadou", aurait alors lâché Emmanuel Macron. Des propos vite nuancés par Aurélien Rousseau : "Non, ce n'est pas le premier problème de l'hôpital." Et le chef de l'État de renchérir : "Si, si. Vas-y, tu vas voir !"

"C'est immonde", a réagi jeudi soir sur X l'insoumise Clémence Guetté, pour qui "les propos racistes du président Macron le rendent indigne d'exercer sa fonction". "Notre appel à la destitution est sur la table, celles et ceux qui sont attachés aux principes de la République doivent s'en saisir", a-t-elle ajouté. Des propos "accablants" pour le sénateur communiste Ian Brossat, qui déplore : "Quand on pense qu'il doit ses deux élections au front républicain…"

"À mesure que les langues se délient et que Macron est lâché par les siens, le racisme de sa présidence apparaît sans maquillage ni artifice", juge de son côté David Guiraud, également député insoumis. "Ces propos sont inacceptables", estime à son tour le député LFI Thomas Portes, avant d'appeler à la démission du chef de l'État. Le Monde avait déjà assuré mercredi que l'Elysée avait baptisé Matignon "La cage aux folles" pendant le mandat de Gabriel Attal. L'Elysée a, ce vendredi 20 décembre, "fermement" démenti tous ces propos.