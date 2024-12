"Retailleau proclame des infos fausses sur Mayotte" : la colère de la députée centriste de l'île dévastée

Une semaine après le passage du cyclone dévastateur Chido, Bruno Retailleau a promis le retour imminent de l'eau courante pour les habitants de Mayotte. La députée mahoraise Estelle Youssouffa (Liot) a dénoncé une "opération de communication".

Une "communication" gouvernementale "d'une rare obscénité". La critique vient de la députée Liot de Mayotte, Estelle Youssouffa. L'archipel a été frappé par le violent cyclone tropical Chido le samedi 14 décembre. Le cyclone a balayé l'île avec des vents allant jusqu'à 230 km/h détruisant des quartiers entiers. Le bilan risque d'être très lourd à Mayotte. Au moins 35 personnes sont mortes. "Il va falloir des jours et des jours" pour retrouver toutes les victimes, a indiqué le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, il a assuré que "90% de la population sera reliée à l'eau courante, deux jours sur trois pendant huit heures via ce que l'on appelle des tours d'eau". Une information "fausse", a répondu Estelle Youssouffa sur France Inter.

La députée a accusé le ministre de l'Intérieur de faire "son opération de communication à Mayotte" avant de repartir. Depuis son départ de l'archipel, elle n'a "pas eu une nouvelle, pas un message du ministère de l'Intérieur". Mais Bruno Retailleau "continue à faire des interviews, à proclamer des infos qui sont fausses. Il n'y a pas d'eau à Mayotte", a-t-elle déclaré.

Le timing de l'annonce du nouveau gouvernement scruté de près

Estelle Youssouffa a également dénoncé "l'obsession générale de la classe politique à Paris" concernant le remaniement. L'annonce du gouvernement pourrait intervenir ce lundi 23 décembre, jour de deuil national pour Mayotte. "Je trouve que c'est tellement méprisant, tellement grave, tellement médiocre", a ajouté la députée avant de lancer : "On s'en fout de Mayotte, c'est grave." Malgré des signes d'avancées manifestes dimanche, le couple exécutif n'a pas réussi à dévoiler un nouveau gouvernement dimanche. Et le timing s'annonce serré afin de parvenir à former une nouvelle équipe gouvernementale "avant Noël". François Bayrou se retrouve coincé entre une annonce le mardi 24 décembre, veille des fêtes et de la trêve de Noël, ou ce lundi, journée de deuil national.