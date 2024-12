Manuel Valls ministre des Outre-mer : les explications de Bayrou, premiers projets pour Mayotte

Eloigné de la vie politique -mais pas médiatique- depuis plusieurs années, Manuel Valls est entré au gouvernement, comme ministre des Outre-mer. Voilà pourquoi François Bayrou l'a embarqué dans son équipe.

C'est la surprise du chef ! Après des journées de tractations, de pressions et de compromis, le nouveau gouvernement a été annoncé ce lundi 23 décembre. Un nom, parmi tous ceux cités par Alexis Kohler, secrétaire général de l'Elysée, a particulièrement retenu l'attention : celui de Manuel Valls. L'ancien Premier ministre de François Hollande (2014-2016) est de retour aux affaires, non pas à Matignon, mais avec un ministère au cœur de l'actualité : celui des Outre-mer.

A 62 ans, celui qui fut également ministre de l'Intérieur (2012-2014) revient dans un gouvernement et pourrait, aux yeux de François Bayrou, s'apparenter comme une caution de gauche au sein de son équipe. Pour le locataire de Matignon seulement car le candidat malheureux à la mairie de Barcelone (2019) s'est, depuis, rallié à Emmanuel Macron et éloigné du Parti socialiste et de l'alliance nouée avec les autres formations du Nouveau Front populaire. Soutien du président de la République lors des campagnes de 2017 et 2022, il avait été investi par LREM pour les législatives de 2022 dans la 5e circonscription des Français établis hors de France (Andorre, Monaco, Espagne, Portugal), mais avait été éliminé dès le 1er tour.

Présent dans le débat public sans occuper de fonction, Manuel Valls a donc fini par s'imposer auprès de François Bayrou. Les deux hommes sont des roublards de la politique, se connaissent de longue date et s'apprécient mutuellement. Surtout, l'ancien maire d'Evry a envoyé plusieurs signaux ces derniers temps quant au portefeuille dont il vient d'hériter. Chargé du dossier de la Nouvelle-Calédonie lorsqu'il était à Matignon, Manuel Valls n'avait pas manqué d'égratigner Emmanuel Macron lors des émeutes de cet automne. "La responsabilité du président de la République est largement engagée", avait-il lancé dans Le Parisien. Pour lui, "il faudra évidemment une révision des listes électorale et abandonner toute idée de partition de l’île", avait-il défendu.

Sur Mayotte -dont le cyclone Chido a tout ravagé-, il était, déjà, question d'immigration à l'heure de planifier la reconstruction de l'île. Manuel Valls n'est pas de cet avis. Il s'oppose à la suppression du droit du sol à Mayotte, "inutile et dangereuse" selon lui. Bruno Retailleau la défend pourtant.