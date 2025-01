100 000 dollars gagnés par seconde : Elon Musk s'enrichit grâce à un pari osé

La fortune d'Elon Musk, patron de Tesla et X a augmenté de 26,5 milliards d'euros au lendemain de l'élection de Donald Trump. Il est désormais l'homme le plus riche de la planète.

Depuis l'élection de Donald Trump comme président des Etats-Unis début novembre 2024, la fortune d'Elon Musk, patron de X (anciennement Twitter) n'en finit plus de croître. " Dans les trois jours qui ont suivi l'élection de Donald Trump, la fortune d'Elon Musk a bondi de 26,5 milliards de dollars. Soit environ 100 000 dollars gagnés par seconde", indique David A. Bell, historien, professeur à l'université de Princeton et spécialiste du monde atlantique moderne, dans les colonnes du Grand Continent. Seulement quelques heures après l'élection, la hausse des actions de son entreprise Tesla lui a rapporté pas moins de 15 milliards de dollars, selon Forbes.

L'homme le plus riche du monde doit cette percée faramineuse à une stratégie savamment huilée : son rapprochement avec Donald Trump. Pourtant, cette proximité avait suscité beaucoup d'inquiétudes, notamment autour de l'annulation des crédits d'impôts sur les véhicules électriques concurrents de Tesla. En réalité, le successeur de Joe Biden a récompensé l'entrepreneur en le nommant à la tête d'une commission pour "l'efficacité gouvernementale", de manière à tailler dans les budgets fédéraux. Entre Trump et Musk, l'entente semble parfaite, ce qui contribue (grandement) à la santé de fer des finances du patron de Tesla.

Un changement de doctrine express

D'autant plus qu'Elon Musk n'a pas toujours été sur cette ligne, assimilée à la droite dure américaine. "Musk n'a pas un long passé de libertarien, ni même de conservateur. Pas plus tard qu'en 2015, il affirmait ne pas s'intéresser du tout à la politique et avoir voté principalement pour des candidats démocrates à l'élection présidentielle", rappelle David A. Bell, toujours pour Le Grand Continent.

La transformation d'Elon Musk s'est opérée à vitesse Grand V. Dès mars 2020, il multiplie les sorties polémiques et remarquées sur Twitter à propos du Covid-19. "La panique du coronavirus est stupide", dit-il. Il qualifie les restrictions imposées de "fascistes" et annonce la réouverture des lignes de production de Tesla. Toujours en 2020, il dénonce le "virus de l'esprit woke" après que l'un de ses enfants, transgenre, ne souhaite plus lui adresser la parole. En 2022, il rachète enfin X et poursuit sa mue, en colportant différentes théories du complot associées à l'extrême droite américaine et change d'avis sur le changement climatique après plusieurs réunions avec Donald Trump. En quelques mois, Elon Musk s'est totalement transformé.

La fortune d'Elon Musk a augmenté de 125 milliards de dollars

Pour rappel, Elon Musk a dépensé pas moins 200 millions d'euros pour la campagne de Donald Trump. Dans le même temps, cet "investissement" lui a rapporté la bagatelle de 125 milliards de dollars, soit 750 fois son billet initial depuis la victoire de Donald Trump, jusqu'à ce lundi 20 janvier 2025. Le résultat de l'élection présidentielle américaine avait donc, tout pour ravir Elon Musk.

Durant la campagne, l'homme fort du réseau social X n'a pas manqué de diffuser de nombreux messages à la gloire du camp trumpiste et de relayer plusieurs fausses informations, notamment contre le camp démocrate. Après un réseau social, Elon Musk ou Donald Trump pourraient-ils s'attaquer aux médias du pays en tentant de les enrôler ? En Europe, Viktor Orban - Premier ministre de la Hongrie - et des hommes d'affaires liés au parti Fidesz détiennent désormais 80 % des médias. Un modèle qui pourrait peut-être donner des idées à Donald Trump à l'avenir.