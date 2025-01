Cette vidéo de Macron est moquée par des députés, les sarcasmes s'enchainent

Après la publication d'une vidéo mercredi, publiée sur ses réseaux sociaux, le président de la République est très critiqué.

En ce début d'année 2025, Emmanuel Macron sait qu'il ne suscite plus vraiment d'enthousiasme auprès des Français. Son impopularité a atteint un nouveau sommet en novembre, avec 76% des Français qui estiment qu'il n'est "pas un bon chef d'État". Et seulement 24% pensent qu'il est "bon" selon le dernier pointage du baromètre politique d'Odoxa, réalisé par Mascaret pour Public Sénat et la presse régionale.

Il est peu probable que sa cote monte suite à son étonnante sortie sur le réseau social TikTok, mercredi soir. Sur son compte personnel, le président a répondu à des internautes verbalisés pour avoir payé à un péage autoroutier à l'aide de leur téléphone. En 2025, "on doit pouvoir payer au péage avec son téléphone... Donc j'ai passé le dossier au ministre de l'Intérieur et on va collectivement régler ça. Merci pour l'alerte !" a-t-il déclaré dans une vidéo d'où l'on discerne les moulures dorées de l'Élysée.

Cette réaction est une réponse aux mésaventures rencontrées par un influenceur sur la route. "S4iintt", comme il se fait appeler sur la plateforme TikTok, est un créateur de contenu réunissant 252 000 abonnés. Le 16 janvier dernier, il a publié une vidéo dans laquelle il affirmait s'être fait retirer trois points du permis et avoir reçu une amende (minorée) de 90 euros après avoir payé avec son téléphone au péage.

Selon l'article R412-6-1 du code de la route, "l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation" est effectivement interdit. Pour cause, un véhicule au péage n'est pas considéré comme étant à l'arrêt, mais en circulation sur une voie autoroutière.

Cette communication du chef d'État risque donc bien de rassurer les adeptes du paiement mobile. En revanche, pour certains membres de l'opposition, cette réponse est plus qu'importune. Plusieurs élus d'extrême droite ont en effet répondu sur le réseau social X à la vidéo du président français. "Macron a enfin trouvé une mission à sa hauteur", se moque Jean-Philippe Tanguy, député du Rassemblement national. Il est également rejoint par son collègue Julien Odoul, député et porte-parole du parti : "La France est sauvée !!!", ironise-t-il.

Des dizaines d'internautes pointent le caractère décalé et léger de cette intervention. Le nationaliste Florian Philippot, qui s'est fait remarquer ces dernières années par ses élans complotistes, se fait plus véhément, dénonçant un contenu "effarant". "Alors que Trump signe des décrets présidentiels sur la paix, des plans d'investissement massifs, la liberté d'expression, l'arrêt de l'immigration, la sortie de l'OMS, etc. Macron lui fait des vidéos pour "qu'en 2025 on puisse payer au péage avec son téléphone" !", écrit le président du parti Les Patriotes sur X.