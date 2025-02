Ces deux affiches de LFI mettent le feu aux poudres avec le PS

Non pas une, mais deux affiches mettant en scène une alliance entre le PS et le RN, après la non-censure du gouvernement ont été publiées par LFI. Des visuels qui ont créé l'indignation dans les rangs socialistes et au-delà.

Le divorce est consommé entre La France insoumise et le Parti socialiste. "Il n'y aura plus jamais d'alliance entre le PS et LFI", assurait même le député socialiste de l'Essonne Jérome Guedj sur X, ce mercredi. En cause, la publication dune affiche par le groupe insoumis à l'Assemblée nationale, suite au refus des socialistes de censurer le gouvernement de François Bayrou sur le budget mercredi 5 février 2025.

Le visuel représente la cheffe de file des députés du RN dans la chambre basse du Parlement, Marine Le Pen, aux côtés du patron du PS, Olivier Faure et Emmanuel Macron en fond comme veillant sur les deux cités précédemment, avec le message suivant : "2 censures non votées par le PS et le RN, les nouvelles alliances", signé, LFI. Un visuel ensuite retiré de la plateforme X par le parti, mais qui n'a pas manqué de susciter l'indignation dans les rangs du PS.

"Un délire qui banalise l'extrême droite"

Une source interne à LFI précise chez BFMTV que le visuel n'avait pas été validé et "posté par erreur". Mais pour le PS, les limites ont été dépassées. L'alliance n'est plus envisageable pour Jérôme Guedj : "pour LFI qui ne saurait en cohérence s'associer à un PS considéré comme allié du RN et évidemment pour le PS car nous n'acceptons pas l'insulte permanente et les procès en traîtrise", indique-t-il sur X.

Même son de cloche du côté d'un ancien de la maison insoumise et ex-bras droit de Jean-Luc Mélenchon, en la personne d'Alexis Corbière : "jamais depuis 1945, même lors des pires renoncements du PS, pendant la guerre d'Algérie et Guy Mollet, et beaucoup d'autres sombres moments, jamais une organisation de gauche n'a fabriqué un visuel mettant sur le même plan un fasciste et le chef du PS. Cette ligne de "3e période" doit cesser", lance-t-il sur X. " J'ai voté la censure, radicalement pas d'accord avec le PS, mais de là à considérer qu'il est en "nouvelle alliance" avec le RN est un délire qui banalise l'extrême droite et nous mène à la défaite", conclut-il.

Le choc est également présent dans ls rangs écologistes, exprimé par sa cheffe, Marine Tondelier au micro de BFMTV. "Je peux avoir des questionnements et des doutes sur ce que font les insoumis et les socialistes", mais cette affiche me "fend le coeur, comme je pense plein d'électeurs qui ont voté pour le Nouveau Front populaire", regrette-t-elle. "Réserver ses coups les plus durs à ses partenaires politiques, même si ce soir on est fâché, c'est un peu dommage", assure-t-elle.

Une deuxième affiche soutenue par Danièle Obono

De son côté, le patron du Parti socialiste Olivier Faure exigeait tout bonnement "des excuses", après la publication du visuel tant décrié. "Les excuses", comme l'affirme assez ironiquement la députée LFI de Paris Danièle Obono, les voici. Une deuxième affiche, qui ne manquera pas, elle aussi, de créer la polémique et surtout d'en remettre une couche, sur un terrain déjà hautement inflammable.

Ici, on distingue le président de la République Emmanuel Macron, l'ex-chef de l'Etat François Hollande et l'ancienne patronne du RN Marine Le Pen avec le slogan suivant : "Assurance vie de la Macronie". Un visuel cette fois-ci maintenu sur les réseaux sociaux de LFI, notamment X, en guise de seconde provocation.

" Aujourd'hui, les deux motions de censure ont été rejetées grâce aux nouveaux membres de la majorité, le PS et le RN. Alors que Bayrou déclenche le troisième 49.3 de la semaine, une seule solution : la censure. Nous sommes dans l'opposition", écrit LFI sur X, accompagné du fameux second visuel.