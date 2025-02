"Des embrassades" qui auront des répercussions : la proximité entre Macron et le président indien interroge

Le Premier ministre indien est en France pour une sixième visite depuis son arrivée au pouvoir en 2014. Entre Macron et Modi, le courant semble bien passer.

Paris accueille cette semaine le Sommet de l'Intelligence artificielle. Emmanuel Macron co-préside pour l'occasion ce rendez-vous avec le Premier ministre indien. L'occasion pour Narendra Modi de réaliser une sixième visite dans l'Hexagone depuis son accession au pouvoir en 2014. Avec l'IA, Paris et New Delhi semblent avoir trouvé un nouveau champ de collaboration dans le cadre de leur partenariat stratégique. Comme le rappelle RFI, cette relation privilégiée entre la France et l'Inde ne date pas d'hier.

Alors que Jacques Chirac avait refusé de sanctionner New Delhi après des essais nucléaires indiens en 1998, contrairement aux autres chancelleries occidentales, un partenariat privilégié était par la suite né entre les deux nations. À l'origine, les ventes d'armes avaient lancé la romance. Désormais, elle se poursuit grâce à des partenariats dans de multiples domaines, comme l'énergie nucléaire, l'aérospatial ou la recherche et développement. Mais aujourd'hui, l'alchimie qui caractériserait les relations personnelles entre Emmanuel Macron et Narendra Modi permettrait également aux relations franco-indiennes de poursuivre leur essor, analysent les spécialistes, dont RFI se fait l'écho.

"Le courant semble en effet passer entre les deux hommes", constate auprès de la radio le politologue et spécialiste de l'Inde, Jean-Luc Racine. "Si les Français ont parfois l'impression que Macron surjoue en quelque sorte, en se prêtant aux embrassades de Modi. Je ne suis pas sûr que le président français fasse des embrassades à tous les chefs d'État et de gouvernement qui achètent des Rafale", analyse-t-il. Pour Jean-Luc Racine, "ces embrassades ne tarderont pas à se traduire par l'expansion des ventes d'armements français à l'Inde, qui fait que la France soit désormais derrière la Russie, dont le poids en tant que principale pourvoyeuse d'armes à New Delhi n'a eu [lui] de cesse de baisser."