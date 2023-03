Ozempic : quels sont les dangers encourus si on l'utilise comme coupe-faim ?

L'Ozempic est un médicament visant à traiter le diabète de type 2. Pourtant, depuis plusieurs semaines des utilisateurs de TikTok vantent ses effets coupe-faim et l'utilise alors qu'ils ne sont pas diabétique.

Nouvelle tendance sur TikTok, vanter les mérites de l'Ozempic. Le problème ? Il s'agit d'un médicament réservé au traitement du diabète de type 2 insuffisamment contrôlé. Le hashtag sur le réseau social cumule plus de 600 millions de vues, où des femmes se piquent principalement dans le ventre, vantant des pertes de poids grâce au produit.

Une attitude identifiée et dénoncée en France par l'ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) et l'Assurance Maladie dans un communiqué commun. Les autorités sanitaires ont d'abord rappelé qu'en France c'est un médicament uniquement disponible sur ordonnance, mais que des "remontées de terrain font état d'un usage détourné chez des personnes non diabétiques dans un objectif de perte de poids". Selon les calculs de l'Assurance Maladie près de 2 185 bénéficiaires d'Ozempic ne sont pas diabétiques et s'injectent un produit qui ne leur est pas destiné.

Comme le précise la notice du médicament, il s'agit d'un antidiabétique visant à réguler le taux de glycémie dans le sang car "stimule la libération d'insuline lorsque le taux de glucose dans le sang est élevé".

Pourquoi cette tendance est-elle dangereuse ?

Premièrement, selon l'ANSM, s'injecter ce produit peut engendrer une pénurie pour les personnes qui en ont réellement besoin, les personnes atteintes de diabète de type 2. Ce mésusage "peut causer, ou accentuer, des tensions d'approvisionnement" a ainsi alerté l'agence de santé. Ensuite, cela peut aussi entraîner des conséquences directes pour les usagers, dont des effets indésirables "potentiellement graves, tels que des troubles gastro-intestinaux, des pancréatites ou des hypoglycémies". Un endocrinologue, Jean-François Gauthier, expliquait le 2 mars à Europe 1 que "dans 20 % des cas, c'est mal toléré sur le plan digestif, c'est-à-dire qu'on peut avoir des nausées, des vomissements via un petit signal sur la pancréatite".

La notice du médicament précise par aileurs qu'il a une action longue durée et donc ne doit être utilisé par les diabétiques de type 2 uniquement une fois par semaine. Il faut d'ailleurs généralement coupler son utilisation avec un lecteur de glycémie car peut causer des hypoglycémies. Parmi ses effets indésirables également cité classé dans la catégorie "peu fréquents" soit survenu pour moins d'un patient sur dix est citée une "augmentation du rythme cardiaque, pancréatite, réaction au site d'injection".

Les auteurs du communiqué demandent donc aux pharmacies une plus grande vigilance. En cas de doutes les pharmaciens sont invités à "déclarer des ordonnances suspectes auprès de l'agence régionale de santé".