Fluoroquinolones : quels effets secondaires ? Des risques graves ?

Plusieurs plaintes on été déposées par des patients à qui des fluoroquinolones ont été prescrits. Ils estiment que ce médicament a entraîné l'apparition d'effets secondaires importants. Mais quels sont-ils ?

Se dirige-t-on vers l'éclatement au grand jour d'un nouveau scandale lié à un médicament ? Ce lundi 13 mars 2023, Franceinfo révèle que plusieurs plaintes ont été déposées contre des médecins par une dizaine de patients à qui du fluoroquinolones a été prescrit. De graves effets indésirables auraient fait leur apparition après la prise de cet antibiotique qui se présente principalement sous la forme d'un comprimé classique. Le pôle de santé publique de Paris ainsi que le parquet de Versailles ont été les destinataires de ces plaintes. A ce stade, aucune enquête n'a encore été formellement ouverte par les juridictions. Mais alors que seules quelques plaintes ont été déposées parmi les six millions de prescriptions en quatre ans, quels sont les véritables risques liés à ce médicament ? La prise de cet antibiotique est-elle dangereuse ?

Quels sont les effets secondaires des fluoroquinolones ?

Comme pour tout médicament, la prise du fluoroquinolone peut engendrer des effets secondaires. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) en liste plusieurs, dont certains peuvent être liés à la préexistence, par des antécédents familiaux, d'un risque de développement de l'effet secondaire. C'est notamment le cas pour les troubles cardiaques que peut entraîner la prise de l'antibiotique. Des palpitations ou battements de cœur irréguliers, voire rapides, peuvent apparaître, tout comme des douleurs intenses à l'abdomen, la poitrine ou le dos. Les personnes âgées sont les plus vulnérables face à ce risque. Par ailleurs, un essoufflement en position allongée ainsi qu'un gonflement des chevilles, des pieds ou abdomens peut apparaître, principalement chez des patients déjà concernés par des maladies de valves cardiaques.

D'autres phénomènes ont également été recensés après la prise du fluoroquinolone : des lésions de tendons, tant aux épaules, coudes, qu'aux genoux et hanches ; des sensations de brûlures, fourmillements, picotements ou engourdissement aux mains et pieds ; des réactions cutanées en cas d'exposition au soleil et même quelques troubles sensoriels ou de comportement.

Quels symptômes doivent alerter ?

Le déclenchement d'effets secondaires peut avoir lieu dès 48 heures après la prise du médicament selon l'ANSM. Mais ils peuvent également n'apparaître que plusieurs mois après. Des gonflements douloureux des tendons ou articulations, des douleurs et/ou faiblesses inhabituelles aux bras ou jambes, des palpitations ou sensations de battements du cœur irréguliers ou rapides, des difficultés à respirer, gonflement des jambes, une baisse de la vision ou apparition de tout autre trouble oculaire, des rougeurs, irritations ou démangeaisons au niveau de la peau, notamment après une exposition au soleil ou aux rayonnements UV artificiels peuvent être des signes de déclenchement d'effets secondaires. Il est ainsi fortement recommandé de contacter son médecin dans les plus brefs délais. Par ailleurs, l'apparition de douleurs abdominales, thoraciques ou dorsales soudaines et intenses impose de se rendre immédiatement au service d'urgence d'un hôpital.