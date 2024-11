Rester éveillé après cette heure précise perturbe le cerveau et change visiblement le comportement

A partir d'une certaine heure, ne pas s'endormir peut avoir des conséquences néfastes sur le cerveau et la santé mentale.

L'heure du coucher est importante pour garder un rythme de sommeil régulier et tenir le lendemain. S'endormir trop tard peut même affecter votre cerveau, selon des chercheurs qui ont étudié le fonctionnement des systèmes cérébraux humains la nuit. Comme rapporté dans une étude publiée dans Frontiers in Network Psychology, des spécialistes en médecine de l'Université d'Arizona et de Philadelphie ont en effet découvert des changements neurophysiologiques qui s'opèrent dans le cerveau une fois la nuit tombée.

Alors qu'en journée, les activités neuronales sont réglées sur l'état d'éveil, celles-ci s'adaptent au sommeil la nuit. "Ainsi, si nous sommes éveillés à ces moments-là, la neurophysiologie est susceptible de favoriser une dysrégulation comportementale", expliquent les experts. En résumé : rester éveillé à certaines heures dérègle notre cerveau et pèse sur notre comportement. Et l'étude met particulièrement en avant des effets sur la santé mentale.

"Il y a des millions de personnes qui sont éveillées au milieu de la nuit, et il existe des preuves assez solides que leur cerveau ne fonctionne pas aussi bien que pendant la journée", a déclaré la neurologue et autrice de l'étude Elizabeth Klerman de l'Université de Harvard.

Parmi les effets sur la santé mis en avant dans l'étude, certains sont bien connus comme une fatigue intense ou plus inconnus, comme une tendance à préférer une alimentation déséquilibrée à heure tardive, des aliments transformés, gras ou sucrés.

L'experte s'inquiète notamment pour les personnes travaillant en horaires décalés tels que les professionnels de santé, les pompiers, les pilotes. "Je plaide pour que davantage de recherches se penchent sur cette question, car leur santé et leur sécurité, ainsi que celles des autres, sont affectées", a-t-elle affirmé.

Selon l'étude, après une certaine heure, l'attention aux stimuli négatifs s'intensifierait. Cette focalisation peut être positive s'il elle accentue notre vigilance, mais elle peut aussi porter vers des comportements à risque comme la consommation d'alcool ou de stupéfiants, mais aussi les jeux d'argent.

Une étude complémentaire affirme même que, dans les cas les plus extrêmes, le risque de suicide est trois fois plus élevé après une certaine heure que le reste de la journée. Cette heure critique est minuit, d'où le nom du phénomène expliqué par l'étude : "Mind After Midnight" soit "l'esprit après minuit". Le cerveau n'est donc pas fait pour être éveillé à cette heure-là.