Les rendez-vous médicaux des enfants changent en 2025, voici ce qu'il faut retenir

A partir du 1er janvier 2025, le calendrier des examens médicaux des enfants est modifié : un rendez-vous sera supprimé et un nouveau sera ajouté.

Chaque nouvelle année a son lot de changements. En 2025, c'est notamment le calendrier des examens médicaux des enfants qui est modifié. Les parents le savent bien, les enfants doivent passer de nombreux examens médicaux afin de s'assurer qu'ils sont en bonne santé et à jour dans leurs vaccinations. Alors pour vous simplifier la tâche, on fait le point.

Entre sa naissance et ses 16 ans, chaque enfant doit se rendre à 20 rendez-vous médicaux obligatoires au total. Ce nombre n'est pas modifié à partir du 1er janvier 2025, puisque un de ces examens est supprimé, et un autre est ajouté.

Un examen supprimé

L'examen supprimé est celui qui était jusqu'à présent prévu entre la 3e semaine et la fin du 1er mois après la naissance. Donc à partir de 2025, les nouveau-nés et nourrissons devront passer un examen médical dans les 8 jours après la naissance, puis pendant la 2e semaine, puis un par mois jusqu'à 6 mois. La liste complète des examens médicaux obligatoires chez l'enfant est disponible sur le site gouvernemental Service Public. Une décision questionnée par des professionnels de santé, comme le Dr Emmanuel Delmas, pédiatre et auteur du livre "Mon enfant est ENCORE malade". "On ne comprend pas pourquoi l'examen médical à un mois a été retiré", estime-t-il. Selon lui, cette consultation avait "du sens : "l'examen clinique est important, et il s'agit de refaire le point sur l'alimentation, le sommeil, vérifier que tout le monde va bien... Il y a souvent énormément de questions, qui sont très légitimes".

Un examen ajouté

Autre modification du calendrier des rendez-vous médicaux des enfants : un nouvel examen sera à effectuer pendant la 7e année de l'enfant. Pour résumer, entre la 6e et la 16e année, les enfants devront donc passer des examens médicaux : à 6 ans, à 7 ans, entre 8 et 9 ans, entre 11 et 13 ans, et entre 15 et 16 ans. Un changement jugé "utile et intéressant" pour le Dr Delmas. Mais il estime "qu'il faut revenir à ce qui était fait avant".

Notez également que le contenu des examens médicaux change à partir du 1er janvier 2025 : les professionnels de santé devront désormais repérer d'éventuels troubles psychiques (anxiété, dépression...) et "administrer des traitements préventifs relatifs à certaines maladies infantiles, lorsque cela est nécessaire", d'après le site Service Public. Les consultations sont toujours prises en charge à 100 % sans avance de frais.