Grippe aviaire chez l'homme : une personne dans un "état critique" aux États-Unis, que sait-on des symptômes ?

Un Américain est actuellement hospitalisé après avoir été infecté par la grippe aviaire. C'est le premier cas grave constaté aux Etats-Unis où la grippe aviaire a déjà décimé des exploitations agricoles en Californie notamment.

Un "premier cas de maladie grave lié au virus" de la grippe aviaire a été décelé aux États-Unis. C'est ce qu'ont révélé dans un communiqué publié le mercredi 18 décembre les CDC, les centres américains de contrôles et de prévention des maladies. Le patient a été hospitalisé en Louisiane, un état du sud-est des États-Unis. D'après des informations transmises à la chaîne américaine ABC News, le patient est âgé de plus de 65 ans et souffrait de maladies sous-jacentes. Il souffrirait "d'une maladie respiratoire sévère liée à l'infection par la grippe aviaire" et serait "actuellement dans un état critique".

Il s'agit du premier cas de grippe aviaire H5N1 aux États-Unis lié à une exposition à des oiseaux de basse-cour", précisent les CDC. L'homme aurait été contaminé après avoir été "exposé à des oiseaux malades ou morts dans des élevages de basse-cour". La grippe aviaire touche très rarement les humains, et lorsque c'est le cas, les patients sont plus généralement contaminés via des volailles ou vaches laitières. Depuis le début de l'année aux États-Unis, l'épidémie de grippe aviaire inquiète toutefois les agriculteurs américains. Des centaines de milliers de cas de grippe aviaire ont été détectés auprès de volailles et d'oiseaux sauvages.

L'état d'urgence déclaré en Californie, des mesures de précaution rappelées

Chez l'homme, 61 cas ont été notifiés depuis avril 2024 aux États-Unis, dont une majorité en Californie, où l'état d'urgence a été déclaré le 18 décembre. "Bien que le risque pour le public reste faible, nous continuerons de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la propagation de ce virus", a rassuré le gouverneur de Californie dans des propos repris sur le site officiel de l'Etat.

Heureusement, le virus ne se propage pas d'homme à homme, une donnée particulièrement scrutée par les agences de santé. Les personnes les plus à risque d'être contaminées par la grippe aviaire sont celles qui sont "en contact avec des vaches laitières, des volailles ou des animaux sauvages infectés", rappelle ainsi le département de santé de Californie. "Par mesure de précaution générale", les CDC appellent la population à "éviter, dans la mesure du possible, tout contact avec des animaux malades ou morts, en particulier les oiseaux sauvages et les volailles".

En cas de contamination, les humains peuvent souffrir de divers symptômes : toux, maux de gorge et de tête, nez qui coule, vomissements, diarrhée ou encore douleurs musculaires. Les cas plus graves peuvent souffrir de pneumonie ou encore de crises d'épilepsie. D'après les CDC, ce cas sérieux en Californie n'est pas le premier cas grave de grippe aviaire chez l'homme. "L'infection par le virus de la grippe aviaire A(H5N1) a déjà été associée à une maladie humaine grave dans d'autres pays en 2024 et au cours des années précédentes, y compris à des maladies ayant entraîné la mort".

En France, le ministère de l'Agriculture avait déclaré mardi 17 décembre le pays "indemne" de la grippe aviaire, puisqu'aucun nouveau foyer ne s'est déclaré depuis un mois. D'après Santé Publique France, des "cas sporadiques sont régulièrement détectés" chez l'homme. Mais l'agence se veut rassurante : "Le risque de transmission à l'homme des virus influenza aviaires qui circulent actuellement est faible".