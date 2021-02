"DIRECT. Neige en France : en Bretagne, à Paris, en Normandie... Les images et les prévisions"

NEIGE. La pointe bretonne est exposée à d'importants épisodes neigeux alors que les Hauts-de-France subissent une grande vague de froid. Tout le tiers nord de la France est placé en vigilance orange par Météo-France. Les prévisions.

Sommaire Prévisions météo

Neige en Bretagne

Neige à Paris

Neige en Normandie

Froid dans le Nord L'essentiel Février, mois le plus froid de l'année, mérite encore une fois son titre. Ce mardi 9 février, des perturbations s'étendent de Bretagne jusqu'en Île-de-France et avec elles d'importantes tombées de neige. Météo-France place 18 départements en vigilance orange "neige-verglas". Les chutes de neige seront concentrées sur la pointe bretonne en fin de matinée avant de gagner progressivement l'est du pays. Les Hauts-de-France subissent de plein fouet une importante vague de froid descendue du cercle polaire. Et plus particulièrement les départements du Nord et du Pas-de-Calais, placés en vigilance orange "grand froid". Les températures y étaient dans la matinée "de l'ordre de -7 à -5 degrés dans l'intérieur et -4 à -2 degrés sur le littoral, en ressenti on est proche de -14 à -12 degrés", a fait savoir Météo-France. L'épisode de froid pourrait se prolonger jusqu'au week-end dans la partie nord de la France. Episode neigeux : les prévisions météo Les chutes de neige ont débuté en #Bretagne. Ce épisode neigeux conséquent, avec des intensités horaires parfois proches de 1 à 3 cm par heure, gagnera vers l'est en cours de journée et la nuit prochaine. Demain mercredi, la #neige touchera l'est du pays.https://t.co/CSYEowbiZB pic.twitter.com/i8FSWWhN1b — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) February 9, 2021 En direct Recevoir nos alertes live !

12:20 - 21 départements en vigilance orange "neige-verglas" Météo France classe 21 départements en vigilance orange pour les risques de neige et de verglas : le Calvados, les Côtes-d'Armor, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, le Loir-et-Cher, le Loiret, la Manche, la Mayenne, le Morbihan, l'Orne, la Sarthe, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise. 12:02 - D'où vient la vague de froid ? La vague de froid est le fruit de la rencontre entre une masse d'air froid polaire et de l'air plus doux méditerranéen. Mais, les épisodes neigeux comme le froid ne toucheront que la moitié nord du pays. L'air froid, les chutes de neiges et les vents de l'est vont participer à une baisse importante des températures. Les ressentis pourraient atteindre jusqu'à -18°C localement. 11:54 - Sacré coup de froid en France, ce que dit Météo France pour aujourd'hui et demain Dans son tout dernier bulletin, Météo France met en garde : "Pas de dégel attendu en journée de mardi avec des maximales sous abris ne dépassant pas -3°C vers l'intérieur du Nord-Pas-de-Calais et -1°C en régions côtières. Les températures ressenties ne s'élèveront pas au-dessus de -10 à -6°C. La nuit de mardi à mercredi s'annonce encore plus froide en température ressentie à cause du vent de nord-est plus soutenu. En journée de mercredi, les températures maximales afficheront une légère hausse mais resteront le plus souvent faiblement négatives.

La neige s'abat sur les départements bretons depuis la fin de matinée dans le Finistère, entre 10 et 15cm de poudreuse doivent s'accumuler. 5 à 10 cm sont prévus dans les autres départements bretons. L'après-midi marque une intensification des chutes de neige et il faudra attendre la nuit de mardi à mercredi pour que les flocons cessent de tomber. Mais, les températures resteront en dessous de 0°C et ne permettront pas la fonte de neige. Il faudra être particulièrement attentif au verglas, d'autant plus qu'un épisode de pluie verglaçante est attendu dans la journée, causé par la rencontre entre l'air froid et l'air doux pluvieux du sud.

La neige et le verglas ont empêché la circulation des transports scolaires dans toute la Bretagne. "Il a déjà été décidé, en concertation avec les opérateurs, d'annuler l'ensemble des dessertes. Si les trajets allers pouvaient être assurés, les trajets retours étaient trop risqués" a expliqué la région.

Les chutes de neige apparaissent en fin d'après-midi voire dans la soirée, et les quantités au sol sont prévues entre 2 et 7 cm du nord au sud de la région. Localement, le sud de l'Île-de-France pourrait atteindre entre 8 et 10cm de poudreuse.

Le premier flocons normands devraient tomber en début d'après-midi alors que les températures oscilleront entre -3 et 1°C toute la journée.

La vague de grand froid s'abat essentiellement sur l'extrême-nord du pays. Les département du Nord et du Pas-de-Calais sont les seuls placés en vigilance orange pour le "grand froid". Dans les terres les températures descendent entre -2 et -7°C mais les ressentis frôlent les -14°C. Les zones côtières gagnent difficilement quelques degrés mais restent entre -2 et -3°C et aux alentours de -6 et -10°C pour les ressentis. Dans la région les maximales ne devraient pas dépasser les -3 et -1°C. La nuit de mardi à mercredi s'annonce encore plus froide "à cause des vents du nord-est" selon Météo-France.