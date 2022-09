Affaire Daval : la nouvelle vie de Jonathan en prison, un pardon de la famille d'Alexia ?

DAVAL. Alors que TF1 diffuse ce lundi 12 septembre 2022 un téléfilm consacré à l'affaire Daval, voici ceque devient Jonathan, en prison depuis plusieurs années déjà, un meurtrier manipulateur de la famille de la victime.

La mort d'Alexia Daval a été entourée d'énormément d'interrogations dans les premières semaines ayant suivi la découverte de son corps. La théorie d'une mauvaise rencontre a d'abord été privilégiée, compte tenu du scénario énoncé par Jonathan, selon qui, son épouse était partie faire un jogging, ce fameux samedi 28 octobre 2017.

Mais peu à peu, les enquêteurs se penche sur le jeune homme, en secret, ont mis le doigt sur une personnalité complexe et sur un couple plus problématique qu'en apparence. Ils finissent par interpeller Jonathan, fin janvier 2018, avant que ce dernier ne livre une première partie de ses aveux. Il avoue avoir provoqué la mort d'Alexia, mais involontairement, à la suite d'une dispute lors de laquelle il aurait étranglé la jeune femme. Cette version est conforme aux éléments du dossier, lesquels pointent une mort par asphyxie de la jeune banquière de Gray. A ce moment-là, Jonathan nie, en revanche, avoir mis feu à la dépouille.

Quelques mois plus tard, nouveau revirement : l'informaticien trentenaire se dit à nouveau innocent. Il accuse alors sa belle-famille d'avoir fomenté un complot familial visant à cacher la mort d'Alexia, qui aurait été occasionné lors du diner du vendredi 27 octobre 2017, lors duquel son épouse serait entrée dans une grande phase de colère, puis tuée par son beau-frère Grégory Gay. Ce nouveau mensonge dura quelques semaines, jusqu'à la confrontation de Jonathan face à sa belle-famille.

Devant la mère d'Alexia, Isabelle Fouillot, en larmes et à genoux, il avoue finalement bien être le responsable de la mort d'Alexia, revenant ainsi à sa version initiale. Reste malgré tout la question de la crémation du corps, qu'il n'explique toujours pas aux enquêteurs, laissant la place à l'existence d'une complicité. Ce ne sera qu'en juin 2019, lors de la reconstitution des faits, que Jonathan Daval avoua avoir mis feu à la dépouille d'Alexia, là-même où il avait déposé le corps, dans un bois en bordure de Gray.

Dans une interview accordée au Parisien le 28 octobre 2021, les parents s'étaient longuement confiés, retraçant notamment la dernière soirée avant la mort d'Alexia. "Il était assis dans ce canapé, toujours très prévenant, occupé à servir l'apéritif. Il est simplement arrivé un peu en retard. Moi, j'ai fermé le bar un peu plus tôt que d'habitude pour retrouver mes filles et ma famille, et je suis tout content de cette soirée qui s'annonce" expliquait le père d'Alexia. "Tout se passe comme d'habitude, dans un climat très naturel. Nous ne remarquons absolument rien, aucune animosité entre Jonathan et Alexia, tout ce qu'il y a de plus normal" expliquait de son côté Isabelle Fouillot.

Le lendemain du meurtre, les parents racontaient que Jonathan s'était rendu au domicile, en panique, en train de pleurer : "je le calme, lui demande ce qui se passe. Il me répond qu'Alexia est partie courir et qu'elle n'est pas rentrée. Je regarde l'heure, lui dis qu'elle doit discuter avec quelqu'un, qu'il ne faut pas s'inquiéter. Mais Jonathan est persuadé qu'il lui est arrivé quelque chose. À ce moment-là, Stéphanie (leur fille aînée) voit qu'elle a un message de sa sœur envoyé un peu plus tôt. Elle la prévient qu'elle part courir et qu'elle viendra peut-être faire un bisou (un message envoyé par Jonathan NDLR)."

Le couple a également raconté que Jonathan Daval venait manger tous les soirs après la découverte du corps dans les bois. Surtout, lors des obsèques, ils cherchaient à le consoler, alors qu'il était coupable. "Il fait sa petite vie chez lui, mais vient manger tous les soirs. Nous, on ne veut pas qu'il souffre dans son coin, alors qu'en fait, il est déjà en train de se reconstruire. Huit jours après la mort d'Alexia, il va à la bibliothèque rendre ses livres, passe des soirées à Dijon ou à l'anniversaire d'un copain, part courir un marathon dans le Jura… Et, dans le même temps, il nous dit qu'on sera toujours chez nous dans la maison où notre fille a été tuée. Tu parles ! Ma maison d'enfance…" s'emportait la mère d'Alexia. "On s'interdit presque d'avoir nous-mêmes de la peine et du chagrin afin de le consoler lui, c'est fou !" ajoutait le père.