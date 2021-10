Affaire Daval : un livre confessions des parents d'Alexia, des regrets et des questions

DAVAL. Ce jeudi 28 octobre, la famille d'Alexia Daval sort un livre avec de nombreuses confessions sur leur fille, tuée par son compagnon de l'époque Jonathann Daval, condamné à 25 ans de prison.

[Mis à jour le 28 octobre à 15h12] Quatre ans, voilà quatre ans qu'Alexia Daval était tuée par Jonathann Daval, son compagnon. Ce jeudi 28 octobre, les parents de la jeune femme, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, sortent un livre, intitulé "Alexia, notre fille", retraçant le calvaire vécu pendant plusieurs mois. Dans ce livre, les parents d'Alexia évoquent la personnalité de leur fille, son parcours, son histoire avec Jonathan, mais également les mensonges de leur gendre et la pression médiatique autour de l'affaire. "Nous savons que Jonathann a tué notre fille, mais nous ne savons toujours pas pourquoi, et nous ne le saurons certainement jamais". La famille revient également sur la défense très virulente de l'avocat de Jonathann Daval qualifiant Alexia comme une femme à la "personnalité écrasante", sujette à des "crises" et des "accès de violences extrêmement importants". "Ces mots me transpercent comme autant de poignards" explique Isabelle Fouillot.

Dans une interview accordée au Parisien ce 28 octobre, les parents se confient longuement retraçant notamment la dernière soirée avant la mort d'Alexia. "Il était assis dans ce canapé, toujours très prévenant, occupé à servir l'apéritif. Il est simplement arrivé un peu en retard. Moi, j'ai fermé le bar un peu plus tôt que d'habitude pour retrouver mes filles et ma famille, et je suis tout content de cette soirée qui s'annonce" explique le père d'Alexia. "Tout se passe comme d'habitude, dans un climat très naturel. Nous ne remarquons absolument rien, aucune animosité entre Jonathann et Alexia, tout ce qu'il y a de plus normal" explique de son côté Isabelle Fouillot. Le lendemain du meurtre, les parents expliquent que Jonathann s'est rendu au domicile, en panique, en train de pleurer, expliquant qu'Alexia est partie faire un jogging et qu'elle n'est pas rentrée. "Je le calme, lui demande ce qui se passe. Il me répond qu'Alexia est partie courir et qu'elle n'est pas rentrée. Je regarde l'heure, lui dis qu'elle doit discuter avec quelqu'un, qu'il ne faut pas s'inquiéter. Mais Jonathann est persuadé qu'il lui est arrivé quelque chose. À ce moment-là, Stéphanie (leur fille aînée) voit qu'elle a un message de sa sœur envoyé un peu plus tôt. Elle la prévient qu'elle part courir et qu'elle viendra peut-être faire un bisou (un message envoyé par Jonathann NDLR)."

Les parents expliquent toujours auprès du Parisien, que Jonathann venait manger tous les soirs après la découverte du corps dans les bois et surtout ses obsèques, ils cherchaient à le consoler alors qu'il était coupable. "Il fait sa petite vie chez lui, mais vient manger tous les soirs. Nous, on ne veut pas qu'il souffre dans son coin, alors qu'en fait, il est déjà en train de se reconstruire. Huit jours après la mort d'Alexia, il va à la bibliothèque rendre ses livres, passe des soirées à Dijon ou à l'anniversaire d'un copain, part courir un marathon dans le Jura… Et, dans le même temps, il nous dit qu'on sera toujours chez nous dans la maison où notre fille a été tuée. Tu parles ! Ma maison d'enfance…" explique la mère d'Alexia. "On s'interdit presque d'avoir nous-mêmes de la peine et du chagrin afin de le consoler lui, c'est fou !" explique le père.

