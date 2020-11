DIRECT. Procès Daval : ce que risque Jonathann et ce qu'il reste à découvrir

A peine nommée, déjà remplacée. La première journée d'audience a mise en lumière un lien entre l'une des jurées tirées au sort et un oncle de Jonathann Daval, mettant à mal son impartialité. La cour a salué l'honnêteté de l'accusé et a nommé une nouvelle jurée parmi le jury remplaçant.

10:17 - Début du procès à Vesoul

Depuis quarante-cinq minutes désormais, le procès de Jonathann Daval a débuté devant la cour d'assises de Haute-Saône. Le mis en cause a été transféré depuis la maison d'arrêt de Dijon, où il est incarcéré depuis près de trois ans. Les traits tirés, en pull marinière, Jonathann est apparu devant son ex-belle famille : Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, les parents d'Alexia, ainsi que Stéphanie et Grégory Gay, soeur et beau-frère de la victime.