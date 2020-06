Derek Chauvin : décoré puis déchu... Qui est le policier inculpé dans l'affaire Floyd ?

Policier au passé sulfureux, Derek Chauvin est accusé d'avoir étouffé George Floyd, dont la mort secoue depuis une semaine les États-Unis. Il a été inculpé pour meurtre "au troisième degré".

Interpellé vendredi 29 mai, le policier Derek Chauvin est accusé d'être directement impliqué dans la mort de George Floyd, survenue lundi 25 mai à Minneapolis, aux États-Unis. Le décès de cet Afro-Américain de 46 ans, lors d'une violente interpellation pour un délit mineur, a été filmé et dévoilé dans une vidéo depuis devenue virale. On y voit ledit policier placer son genou sur le cou de George Floyd avant que ce dernier ne répète à plusieurs reprises : "Je ne peux plus respirer".

Alors que depuis une semaine, le décès de George Floyd a ravivé les plaies des discriminations raciales aux États-Unis, les quatre policiers impliqués dans le drame ont été licenciés. Néanmoins pour l'heure, un seul d'entre eux a été arrêté et inculpé d'"acte cruel et dangereux ayant causé la mort" et d'"homicide involontaire". Derek Chauvin est accusé d'avoir asphyxié George Floyd, après être resté pendant 8 minutes et 46 secondes le genou sur son cou donc, selon un décompte effectué par plusieurs médias américains dont le New York Times. Néanmoins pour le moment les résultats de l'autopsie ne sont pas encore connus. Si toute la lumière reste à faire sur ce drame, le portrait de Derek Chauvin établi par les différents médias américains est loin d'être celui d'un enfant de chœur.

The New York Times has reconstructed how George Floyd was killed in police custody. Security footage, witness videos and official documents show how a series of actions by police officers turned fatal. (This video contains scenes of graphic violence.) https://t.co/YofF9mqUbN — The New York Times (@nytimes) June 1, 2020

18 plaintes déposées en interne à son encontre par le passé

Enfermé à l'isolement dans l'aile de la prison de Saint-Paul, dans le Minnesota, réservée aux "détenus médiatiques", l'homme de 44 ans ferait aujourd'hui l'objet d'une surveillance continue, avec des contrôles tous les quarts d'heure. Devenu le visage coupable de la mort de George Floyd, Derek Chauvin avait rejoint les rangs de la police de Minneapolis il y a 19 ans, en 2001. Et s'il apparaît désormais clair que l'affaire Floyd est loin d'être le premier incident dans lequel est impliqué cet officier, sa carrière dans la police avait semble-t-il plutôt bien commencé.

Comme le rapporte BuzzFeed, le policier aujourd'hui déchu a par le passé été décoré. Il avait ainsi, selon le média, reçu la médaille de bravoure du ministère à la suite d'un échange de tirs avec un homme armé. Mais d'après le département de police, dont LCI se fait notamment l'écho, Derek Chauvin a depuis également fait l'objet de 18 plaintes en interne. Plaintes pour lesquelles on a cependant pour l'heure aucun détail.

Impliqué dans trois fusillades

D'après plusieurs médias américains, Derek Chauvin serait impliqué dans au moins trois fusillades. Ainsi, en 2006, il figurait parmi les six agents liés à la mort d'un homme de 42 ans, rapporte Le Parisien. D'après les agents, l'individu aurait été abattu après avoir tiré au fusil de chasse sur eux. De même, selon le Star Tribune, Derek Chauvin a aussi blessé, après avoir lui avoir tiré dessus, un individu non armé en 2008, à l'occasion d'un appel pour violences domestiques. Enfin, Derek Chauvin était également l'un des cinq officiers qui avaient été mis en congé forcé durant trois jours, selon The Daily Beast, après la mort d'un jeune homme de 23 ans, lors d'une opération policière en 2011.

Lettre d'avertissement dans le pire des cas, ou absence totale de sanctions, Derek Chauvin s'en était jusqu'ici plutôt bien sorti. Néanmoins, contrairement ce qui a pu être écrit sur lui sur les réseaux sociaux, Derek Chauvin ne serait pas un pro-Trump. Le cliché ayant permis d'appuyer un temps cette hypothèse présentait en réalité, selon USA Today, non pas Derek Chauvin, mais Mike Gallagher, le président d'un syndicat de police.

Derek Chauvin et George Floyd, deux anciens collègues ?

Derek Chauvin connaissait-il sa victime ? C'est la question qui a fait coulé beaucoup d'encre depuis vendredi. Et pour cause : la patronne d'un bar restaurant a assuré à la chaîne de télévision locale KSTP que George Floyd et Derek Chauvin ont été collègues de travail par le passé. "Ils travaillaient ensemble en même temps. C'est juste que Chauvin a travaillé à l'extérieur et que les gardes de sécurité [parmi lesquels George Floyd ndlr.] étaient à l'intérieur."

Et ce n'est pas la seule source a affirmé de tels propos à des médias américains. Andrea Jenkins, vice-présidente du conseil municipal de Minneapolis, a également assuré que les deux hommes avaient été collègues "très longtemps". À la chaîne MSNBC, celle qui est également artiste et activiste transgenre a affirmé qu'ils étaient "tous les deux des agents de sécurité de ce restaurant". L'établissement en question serait le El Nuevo Rodeo, situé dans le centre de Minneapolis.

BREAKING: Andrea Jenkins, Minneapolis City Council Vice President says George Floyd and Officer Derek Chauvin both worked at a restaurant near the Third Precinct as bouncers together for 17 years: "They were coworkers for a very long time." pic.twitter.com/pG6Pof7ToE — Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) May 29, 2020

Bientôt divorcé ?

D'après les médias locaux, la femme de Derek Chauvin aurait été dévastée après avoir vu la vidéo de l'arrestation brutale de George Floyd. À tel point qu'elle aurait demandé le divorce. Elle aurait par ailleurs assuré la famille de la victime de toute sa compassion. Le couple, marié depuis 10 ans, n'a pas d'enfant.

Selon TMZ.com, la femme de Derek Chauvin se prénommerait Kellie. Elle serait née au Laos et serait une "ancienne reine de beauté". Par l'intermédiaire de son avocat, elle aurait demandé à ce que ses proches soient épargnés dans cette affaire. "Bien que madame Chauvin n'ait pas d'enfant issu de ce mariage, elle demande à ce que ses enfants, ses parents et sa famille restent en sécurité et que leur vie privée soit respectée dans ce moment difficile", a précisément déclaré l'avocat de celle qui fut couronnée Miss Minnesota en 2018.