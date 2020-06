Manifestation pour Adama Traoré : ce qui est prévu à Paris samedi 13 juin

A l'appel du comité "La vérité pour Adama", de nouvelles manifestations pour Adama Traoré, ce jeune homme décédé en 2016 suite à son interpellation à Beaumont-sur-Oise, vont avoir lieu à Paris et dans le reste du pays.

Un nouvel appel à manifester a été lancé par le comité "La vérité pour Adama" pour ce samedi 13 juin. Il s'agit une nouvelle fois de réclamer la reconnaissance de la responsabilité des gendarmes ayant procédé à l'interpellation d'Adama Traoré à Beaumont-sur-Oise ayant précédé son décès le 19 juillet 2016. Jusque-là, et malgré des contre-expertises, il a été conclu que la mort du jeune homme de 24 ans n'est pas liée à une "asphyxie positionnelle", ce qui aurait pu ouvrir la porte à la responsabilité des gendarmes dans le décès.

Le collectif n'a pas renoncé à ce que sa version de l'histoire soit entendue et en ce sens donc, des rassemblements vont avoir lieu ce samedi avec en point d'orgue la manifestation parisienne. "La famille d'Adama Traoré rappelle qu'elle attend des avancées judiciaires, et non des invitations à la discussion qui n'auraient aucune finalité procédurale", tweetait le comité en début de semaine, annonçant que le rassemblement de la capitale se ferait "au départ de la Place de la République à 14h30" en direction d'Opéra.

Plus largement, le comité appelle "toutes les villes de France à venir manifester avec nous pour exiger vérité et justice pour Adama et toutes les victimes de la police ou de la gendarmerie". "Nous avons obtenu des avancées importantes pour obtenir la vérité et la justice. La mobilisation est la seule voie, aujourd'hui le monde entier traverse une révolution mondiale", est-il écrit sur l'événement Facebook, en référence aux événements similaires qui ont lieu en ce moment aux Etats-Unis et dans le monde, provoqués par l'affaire George Floyd, un Afro-Américain décédé lors de son interpellation le 25 mai 2020. Une manifestation a déjà eu lieu le 2 juin dernier pour Adama Traoré, devant le tribunal judiciaire de Paris. 80 000 personnes selon les organisateurs, 20 000 selon la police, s'étaient rendues sur place.