Manifestation pour Adama Traoré : pas de défilé, le rassemblement reste place de la République

Le collectif "La vérité pour Adama" a lancé un appel à manifester dans tout le pays, ce samedi 13 juin. Cette mobilisation a pour but de "dénoncer la violence policière", "sociale" et "raciale", selon Assa Traoré, la soeur d'Adama Traoré, ce jeune homme décédé en 2016 suite à son interpellation. À Paris, la préfecture a décidé de bloquer le cortège sur la place de la République.

Gilets jaunes et débordements L'essentiel Le "Comité vérité et justice pour Adama" appelle à la mobilisation partout en France, ce samedi 13 juin. Une manifestation devait notamment partir de la place de la République à Paris pour rejoindre la place de l’Opéra. À 16h30, les manifestants très nombreux sont toujours bloqués par les forces de l’ordre. La préfecture a confirmé la décision d'empêcher le défilé dans un tweet posté un peu avant 17 heures. "La manifestation non déclarée et interdite comme tout rassemblement de plus de 10 personnes restera statique sur la place de la République", indique-t-elle. En début d’après-midi, la soeur d’Adama et militante, Assa Traoré a pris la parole. "Aujourd'hui, c'est un rassemblement pour dénoncer le déni de justice, la violence policière, la violence sociale, la violence raciale", a-t-elle déclaré. "Quand le peuple français descend, le message est plus fort, c’est l’unisson qui parle. On réclame tous la même chose : une justice juste pour tout le monde", a ajouté Assa Traoré. Des militants d’extrême droite du groupe Génération identitaire ont déployé une banderole sur laquelle on lisait "Justice pour les victimes du racisme anti-blanc - White Lives Matter", sur le toit d’un immeuble parisien donnant sur la place de la République. La banderole a ensuite été déchirée par les résidents de l’immeuble. 20 000 personnes se sont déjà rassemblées le 2 juin devant le tribunal de Paris pour demander "Justice pour Adama". Cette mobilisation intervient après l’onde de choc mondiale provoquée par la mort de George Floyd, aux États-Unis, un homme noir asphyxié par un policier blanc, à Minneapolis, le 25 mai dernier. Suivez ci-dessous les dernières informations sur ce rassemblement. En direct Recevoir nos alertes live !

17:54 - Des tensions sur la place de la République La police a chargé face à des manifestants sur la place de la République. Des gaz lacrymogènes et des grenades de dés encerclement ont été envoyés sur les manifestations. La préfecture de police évoque également des "tirs de mortiers et jets de projectiles contre les forces de l’ordre au niveau de la rue du Temple". 17:35 - Les organisateurs sont prêts à occuper la place de la République jusqu’à dimanche matin "S’ils ne nous laissent pas passer, on restera sur la place de la République jusqu’à demain matin", a lancé un des membres du comité Adama suite au blocage du cortège par les forces de l’ordre. Le comité Adama annonce être prêt à occuper la Place de la #République jusqu’à dimanche matin, suite au refus de la préfecture de police de laisser partir le cortège en direction d’Opéra. #JusticePourAdama #GenerationAdama #ViolencesPolicieres @laveritepouradama pic.twitter.com/DFChfr9Quj — Yazid Bouziar (@ybouziar) June 13, 2020 17:07 - La préfecture de police confirme que le rassemblement "restera statique sur la place de la République" Dans un tweet, la préfecture de police a confirmé que la manifestation ne pourra pas défiler vers la place de l’Opéra. "La manifestation non déclarée et interdite comme tout rassemblement de plus de 10 personnes restera statique sur la Place de la République", indique la préfecture. #Paris La #manifestation non déclarée et interdite comme tout rassemblement de plus de 10 personnes restera statique sur la Place de la #République.

Toute sortie reste possible par les différents axes sauf le boulevard Saint-Martin. pic.twitter.com/uOo9yWeITa — Préfecture de Police (@prefpolice) June 13, 2020 17:03 - "À notre grande surprise, ils bloquent" : la réaction des organisateurs de la manifestation Assa Traoré a réagi à la décision des forces de l’ordre de bloquer le passage de la manifestation contre le racisme et les violences policières. Elle explique notamment avoir eu dans un premier temps l’accord du préfet de police, Didier Lallement. "Il était annoncé que tout allait être fermé pour la marche d’Adam. Monsieur Lallement est venu à 12h et là, à notre grande surprise, ils bloquent", affirme la soeur d’Adam Traoré. 16:27 - Des gaz lacrymogènes lancés par la police Selon plusieurs journalistes sur place, des gaz lacrymogènes ont été lancés pas les forces de l’ordre vers les manifestants autour de la place de la République. 16:23 - Lyon : des personnes se sont rassemblées devant le Palais de justice Un rassemblement contre les violences policières a également eu lieu à Lyon, devant le Palais de justice. Il s’est terminé dans le calme autour de 16 heures, selon Le Progrès après les discours de plusieurs familles de victimes et associations. 16:00 - Des milliers de manifestants regroupés sur la place de la République Une grande foule s'est regroupée sur la place de la République à Paris pour la manifestation contre les violences policières et le racisme. ???? - Des milliers de personnes sont rassemblés sur la Place de la République. #JusticePourAdama #GenerationAdama pic.twitter.com/lpL4B0TR3G — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) June 13, 2020 15:52 - Pas de cortège vers la place de l’Opéra, la manifestation est tolérée en un "rassemblement statique" La police bloque le départ de la manifestation place de la République. "Le choix qui a été fait à ce stade est de ne pas accepter un départ du cortège vers la place de l'Opéra. Il y a simplement une tolérance d'un rassemblement statique", indique les forces de l’ordre au Parisien. 15:38 - 10 000 personnes sur place, selon Le Parisien Selon les sources policières du Parisien, 10 000 personnes sont actuellement rassemblées sur la place de la République. 15:29 - À Lille, les manifestants se regroupent Depuis mardi 2 juin, plusieurs manifestations contre le racisme et les violences policières ont eu lieu à Lille. Ce samedi, les Lillois ont commencé à se rassembler dès le début d’après-midi sur la place de la République. 15:18 - La manifestation pourrait rester statique, selon BFMTV Les organisateurs de la manifestation voulait se rendre sur la place de l’Opéra depuis celle de République à Paris, mais les autorités préfèrent éviter "un cortège dynamique", indique BFMTV. Il s’agirait donc d’un rassemblement statique, vu que les rassemblements de plus de dix personnes sont actuellement interdits. 15:02 - Les manifestants ne sont pas encore partis de la place de la République Le cortège devait démarrer à 14h30 de la place de la République à Paris pour rejoindre la place de l’Opéra. Les manifestants se massent sur la place, mais ne peuvent pas avancer. Les CRS ne laissent en effet pas le passage libre, selon les informations de BFMTV. 14:47 - Des militants d’extrême-droite déploient une banderole contre le "racisme anti-blanc" Des militants du groupe d’extrême-droite Génération identitaire ont déployé une banderole sur les toits d’un immeuble du parcours de la manifestation réclamant "justice pour les victimes du racisme anti-blanc". 14:42 - Jean-Luc Mélenchon appelle les policiers à "changer leurs comportements" Le président du groupe France Insoumise à l’Assemblée nationale s’est rendu sur la place de la République, à Paris, ce samedi. Jean-Luc Mélenchon appelle les policiers à "changer leurs comportements". "Si on laisse s'instiller l'idée qu'à raison de leur couleur de peau ou de leur religion, certains peuvent être traités de manière indigne, alors ça n'est plus la France", déclare le député. 14:30 - Assa Traoré prend la parole sur la place de la République La militante a tenu à saluer la "victoire" qu’est la reconnaissance de l’existence du racisme dans la police française. "Mais ce n’est pas un cadeau qu’ils nous ont fait", ajoute Assa Traoré. "Quand on se fait tuer majoritairement, ce sont les personnes non blanches, les noirs, les arabes, qui meurent." "Quand le peuple français descend, le message est plus fort, c’est l’unisson qui parle. On réclame tous la même chose : une justice juste pour tout le monde", a déclaré Assa Traoré en amont de la manifestation de ce samedi. LIRE PLUS

Adama Traoré est décédé le 19 juillet 2016, dans la caserne de Persan, près de deux heures après son arrestation dans sa ville de Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise), au terme d'une course-poursuite et après avoir échappé à une première interpellation un jour de canicule. Alors que la responsabilité des autorités était jusqu'à présent écartée, une nouvelle expertise, réalisée à la demande de la famille d'Adama Traoré, a mis en cause il y a une dizaine de jours les gendarmes dans la mort du jeune homme. Ce rapport médical a été dévoilé quelques jours après une ultime expertise ordonnée par les juges d'instruction en charge de cette affaire sensible et qui mettait hors de cause les forces de l'ordre. Depuis, aux expertises judiciaires qui écartent la responsabilité des gendarmes répondent celles, commandées par la famille, qui balayent leurs conclusions. La dernière expertise ordonnée par les magistrats écartait la responsabilité des forces de l'ordre en attribuant la mort à un "oedème cardiogénique" lié à l'état de santé d'Adama Traoré.

Jusque-là, il a été conclu que la mort d'Adama Traoré n'était pas liée à une "asphyxie positionnelle", ce qui aurait pu ouvrir la porte à la responsabilité des forces de l'ordre dans le décès. Le collectif "La vérité pour Adama", à l'initiative des appels à manifester, n'a pas renoncé à ce que sa version de l'histoire soit entendue et c'est en ce sens que des appels à manifester sont lancés. "La famille d'Adama Traoré rappelle qu'elle attend des avancées judiciaires, et non des invitations à la discussion qui n'auraient aucune finalité procédurale", tweetait le comité en début de semaine, annonçant que le rassemblement de la capitale se ferait "au départ de la Place de la République à 14h30" en direction d'Opéra.

L'appel à manifester à Paris pour Adama Traoré a donné rendez-vous sur la Place de la République à 14h30 pour rejoindre l’Opéra. Une manifestation avait déjà eu lieu le 2 juin dernier, devant le tribunal judiciaire de Paris. 80 000 personnes selon les organisateurs, 20 000 selon la police, s'étaient rendues sur place. Le comité "La vérité pour Adama" a également appelé "toutes les villes de France à venir manifester [...] pour exiger vérité et justice pour Adama et toutes les victimes de la police ou de la gendarmerie". "Nous avons obtenu des avancées importantes pour obtenir la vérité et la justice. La mobilisation est la seule voie, aujourd'hui le monde entier traverse une révolution mondiale", était-il écrit sur l'événement Facebook, en référence aux événements similaires qui ont lieu en ce moment aux Etats-Unis et dans le monde, provoqués par l'affaire George Floyd, un Afro-Américain décédé lors de son interpellation le 25 mai 2020.

Selon les informations du Parisien en fin de semaine, l'événement de ce samedi devait rassembler entre "10 000 à 20 000 personnes", le quotidien de la capitale ayant consulté une note du renseignement de la préfecture de police de Paris qui mettait en garde contre des "risques d'incidents le long du parcours ainsi qu'à la dispersion ", notamment en raison de la " participation de militants à la mouvance contestataire radicale (100 à 200 personnes), de Gilets jaunes (300 à 600 personnes, dont 100 à 200 ultras jaunes) et de jeunes issus de quartiers sensibles de la région parisienne". Face à ces inquiétudes, le préfet de police de Paris Didier Lallement a interdit l'ouverture ce samedi après-midi des "commerces, débits de boissons et restaurants situés de la place de la République à celle de l'Opéra et dans certaines rues adjacentes". La préfecture a également demandé à la mairie de Paris de sécuriser les chantiers publics situés sur le parcours de la manifestation.