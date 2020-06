Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 13 juin 2020 [EN LIGNE]

RESULTATS LOTO - L'heure est venue de découvrir les résultats du tirage du Loto de ce samedi 16 mai 2020. Êtes-vous l'heureux gagnant d'un jackpot de 4 millions d'euros ?

[Mis à jour le 13 juin 2020 à 20h56] Ce samedi 13 juin 2020, la somme mise en jeu par la Française des jeux était de 4 millions d'euros. Allez-vous être l'heureux gagnant de ce tirage du Loto ? Découvrez-le tout de suite avec les résultats présentés ci-dessous.

Le tirage du Loto du samedi 13 juin 2020 :

25 - 32 - 6 - 5 - 28 et le N° Chance : 4

Résultats option 2nd tirage : 45 - 43 - 5 - 10 - 16

Pour retenter votre chance au prochain tirage, il faut vous rendre dans le bureau de tabac où vous avez vos habitudes, ou encore sur le site internet de la loterie nationale, muni(e) de vos numéros fétiches. Il faudra en choisir six en tout, cinq parmi une grille de dix numéros et un numéro complémentaire. Cela vous en coûtera 2,20 euros auxquels il faudra ajouter 0,80 centimes d'euros supplémentaires si toutefois vous voulez prendre l'option second tirage.

Reste à savoir ce que vous pourriez faire avec le jackpot… Acheter une ou plusieurs voitures de luxe ? Se payer une villa sur la Côte d'Azur ? Voyager toute l'année ? Ce sont les rêves qui reviennent le plus souvent. Mais ce n'est pas forcément ce que font tous les gagnants du Loto. Guillaume, par exemple, le plus jeune gagnant du Loto a remporté cinq millions d'euros à 19 ans. Avec cet argent, il a remplacé sa vieille voiture pour une Mercedes et un quad, a construit sa maison et a placé le reste de son argent sur un compte qui lui rapporte 6 000 euros d'intérêts mensuels. Une somme qui vient s'ajouter à son salaire de sapeur-pompier.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Un autre gagnant, André, 65 ans, a quant à lui remporté neuf millions d'euros au Loto en mars 2014, comme le raconte Le Parisien. Malgré sa nouvelle vie de millionnaire, le bricoleur continue de proposer ses services pour dix euros de l'heure, que ce soit pour un "mur à construire, du parquet à poser, une salle de bain à carreler". Sa plus grosse dépense c'est une maison de 300 mètres carré qu'il a équipé de meubles en chêne, d'un grand canapé, de bibliothèques et d'une cave à vin. Certains gagnants savent garder les pieds sur terre.