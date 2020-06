Coups de feu à Nîmes : une attaque rue de Generac ?

Un homme aurait ouvert le feu dans une rue de Nîmes ce jeudi 25 juin, avec une "arme longue", rapporte France Bleu.

France Bleu Gard Lozère et France Info rapportent que des coups de feu ont été tirés en tout début d'après-midi à Nîmes, dans la rue Generac. Selon le média local, un individu aurait ouvert le feu "à deux reprises" avec "une arme longue", avant de quitter les lieux. La police s'est rendue sur place et a déployé un dispositif pour boucler la zone où les coups de feu ont été tirés. L'homme qui a fait usage de son arme n'a pas fait de victimes, rapporte encore France Bleu. On ignore quelles sont les motivations qui l'ont poussé à tirer ces coups de feu.