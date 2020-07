"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 4 juillet 2020 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - Samedi 4 juillet 2020, le tirage du Loto mettait en jeu 2 millions d'euros. Il est temps de savoir si vous avez trouvé les bons numéros et devenir millionnaire.

[Mis à jour le 4 juillet 2020 à 20h53] Le mois de juillet vient de commencer et avec lui les vacances scolaires et la perspective de moments calmes ou sportifs, selon vos envies, au soleil, à la montagne, à la plage... Après ces quelques mois très mouvementés, la perspective des vacances d'été fait rêver. Quoi de mieux que 2 millions d'euros pour y ajouter du piment ? Samedi 4 juillet, la FDJ met en jeux cette somme lors du tirage du Loto. Découvrez dès à présent les résultats :

Le tirage du Loto du samedi 4 juillet 2020 :

23 - 13 - 27 - 44 - 36 et le N° Chance : 6 (pas de gagnant)

Résultats option 2nd tirage : 6 - 33 - 22 - 8 - 27

Pour tenter votre chance au prochain tirage, rien de plus simple ! Munissez-vous d'un stylo ou d'un clavier et de votre bonne étoile. Avec ces armes en main, il vous suffit de cocher 6 numéros : 5 chiffres sur une grille de 49 numéros et 1 chiffre chance sur une grille de 10 numéros. Le jackpot est remporté si l'intégralité de la combinaison est la bonne. Le prix unitaire d'une grille simple est de 2,20 euros. Vous pouvez aussi choisir une grille multiple, pour laquelle il faut sélectionner plus de numéros et/ou plus de numéros "chance". Le prix de cette grille variera selon la quantité de chiffres sélectionnés. Et n'oubliez pas de vérifier si vos résultats sont les bons après le tirage du Loto.

Pour certains, le choix des numéros est une question de hasard, d'autres jouent toujours les mêmes numéros, leurs numéros favoris, les dates d'anniversaires des proches ou des jours qui ont marqué leur vie. D'autres joueurs misent eux sur la stratégie. On peut miser sur des chiffres, mais aussi sur des lieux. En effet, certains endroits semblent porter chance aux joueurs. L'Île-de-France a ainsi vu 43 fois un grand gagnant du Loto depuis l'année 2013, selon la Française des jeux. Cela vient peut-être du fait que la densité de population y est plus importante qu'ailleurs. En Auvergne-Rhône-Alpes, 33 gagnants ont remporté le jackpot dont celui du Nouvel An et ses 11 millions d'euros.