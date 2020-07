Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 29 juillet 2020 en direct

RESULTATS LOTO - Mercredi 29 juillet 2020, le tirage du Loto met en jeu 2 millions d'euros. Une somme qui laisse rêveur. Découvrez-vous les résultats sur cette page dans quelques heures.

[Mis à jour le 29 juillet 2020 à 18h59] Mercredi 29 juillet 2020, le tirage du Loto met en jeu la belle somme de 2 millions d'euros. Vous rentreriez ainsi dans le club très fermé des millionnaires. Dans le monde, plus de 19 millions de personnes disposent d'un patrimoine de plus d'un million de dollars. La France en compte 702 000. Avec les deux millions d'euros du Loto, vous aurez de quoi changer vos plans pour les vacances d'été et voir plus grand. C'est peut-être l'occasion de louer une belle maison pour toute votre famille et vos amis ou encore de louer un bateau pour partir faire un tour de la Méditerranée. Les résultats de ce tirage seront disponibles en début de soirée sur cette page.

Pour tenter sa chance, rien de plus simple. Il suffit d'écrire six numéros, les cinq premiers à choisir sur une grille de 49 numéros et un numéro chance est à cocher sur une grille de 10 numéros. Pour toucher le jackpot, vous devez avoir tout bon, les 6 numéros doivent correspondre au tirage. Une grille de Loto coûte 2,20 €, auxquels vous pouvez ajouter une option 2nd tirage pour 0,80 € de plus. Tout ça peut se faire depuis le confort de votre canapé, sur votre tablette, smartphone, ordinateur ou chez votre buraliste, si vous avez plutôt envie de prendre l'air et de profiter de votre liberté retrouvée.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Quelles sont les stratégies des joueurs pour remporter le jackpot ? Choisir les numéros en fonction de sa date de naissance ou de celles de ses enfants ou encore opter pour son tabac préféré. En effet, certains endroits semblent porter chance aux joueurs. L'Île-de-France a ainsi vu 43 fois un grand gagnant du Loto depuis l'année 2013, selon la Française des jeux. Cela vient peut-être du fait que la densité de population y est plus importante qu'ailleurs. En Auvergne-Rhône-Alpes, 33 gagnants ont remporté le jackpot dont celui du Nouvel An et ses 11 millions d'euros.