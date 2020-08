"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 24 août 2020 en ligne"

RESULTATS LOTO – Il n'est pas encore trop tard pour tenter de trouver les bons résultats du Loto ! Ne manquez pas votre chance de remporter les 5 millions d'euros mis en jeu par ce tirage du Loto du lundi 24 août.

[Mis à jour le 24 août 2020 à 19h01] En ce début de semaine, un parfum de rentrée flotte dans l'air. Vous êtes déjà en train de planifier vos projets pour les mois à venir ? Le tirage du Loto du lundi 24 août 2020 pourrait vous aider à les concrétiser… à condition d'avoir la combinaison gagnante ! En trouvant les bons résultats du Loto, vous pourriez empocher la somme de 5 millions d'euros. De quoi vous permettre d'acheter cette nouvelle voiture dont vous avez besoin, de financer les études de vos enfants, ou encore de vous offrir un très beau cadeau.

Pour cela, n'oubliez pas de remplir votre grille de Loto avant 20h15. Si vous ne pouvez pas vous déplacer jusque chez votre buraliste attitré, connectez-vous au site officiel de la Française des jeux ou sur l'application mobile dédiée. Pour rappel, pour participer au tirage du Loto, devez cocher cinq numéros entre 1 et 49, ainsi qu'un numéro chance entre 1 et 10. Vous n'avez pas d'inspiration ou vous souhaitez complètement vous en remettre au hasard ? Avec l'option Flash, qui choisit les numéros sur votre grille de Loto à votre place, c'est possible ! Ensuite, rendez-vous sur notre page à partir de 20h30 pour découvrir tous les résultats du Loto du lundi 24 août 2020.

Pour mettre toutes les chances de votre côté pour ce tirage du Loto du lundi 24 août, vous pouvez également cocher l'option 2nd tirage, qui vous permet pour 0,80€ supplémentaires de rejouer vos numéros (hors numéro chance). Autre option avantageuse, que vous pouvez sélectionner en plus de votre grille, le Joker+. Misez 1 ou 2 euros et obtenez un code généré aléatoirement lorsque vous validez votre grille de Loto. Une possibilité de plus de décrocher une belle somme d'argent, même sans avoir trouvé les bons résultats du Loto !