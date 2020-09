"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 2 septembre 2018 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - La Française des jeux met en jeu une cagnotte de 5 millions d'euros, ce mercredi 2 septembre. Consultez les numéros gagnants du tirage du loto et comparez vos résultats.

Qui est-ce qui ne serait pas tenté à l'idée de remporter la cagnotte de 5 millions d'euros mise en jeu ce mercredi 2 septembre par la FDJ pour son tirage du loto ? Le voile est levé. Vérifiez dès maintenant les résultats du tirage du loto et voyez si l'heure tant attendue de remporter le jackpot a sonné.

Le tirage du Loto du 31 août 2020 :

3-14-21-23-47 et le numéro chance : 3 (aucun gagnant)

Option 2nd tirage : 24-26-31-32-47

Joker+® 8 803 377

10 codes gagnants à 20 000 € : C 3333 4541 - E 6208 6370 - F 0856 1207 - F 2891 1115 - G 3440 2532 - K 6473 7387 - K 7634 4565 - L 9366 5881 - R 0402 6905 - V 1332 9781

Il suffit d'obtenir la probabilité ultime de décrocher la combinaison gagnante pour voir sa vie changer en un claquement de doigts. Pour participer au prochain tirage du loto, du samedi 5 septembre et tenter de remporter la coquette somme de six millions d'euros, il vous faut ainsi remplir et valider une grille de jeu. Pour cela, vous disposez de plusieurs options : vous devez cocher cinq numéros sur une grille de 1 à 49, ainsi qu'un numéro Chance sur une grille de 1 à 12, en vous rendant directement chez votre buraliste qui se trouve au coin de votre rue. Si l'envie de devenir millionnaire ne suffit pas à vous extirper de votre canapé, vous pouvez également participer au tirage du Loto directement depuis le site de la Française des jeux ou via l'application mobile dédiée, sans bouger autre chose que votre pouce. En ligne ou sur bulletin papier, les règles sont les mêmes, tout comme vos chances de trouver les bons résultats du Loto !

Pour mettre toutes les chances de votre côté, n'hésitez pas à cocher l'option 2nd tirage. Cette nouvelle combinaison exemptée du numéro Chance vous offre une opportunité supplémentaire d'avoir en votre possession les numéros qui feront de vous un millionnaire. Si vous ne vous sentez pas la main en veine, l'option Flash, génèrent automatiquement de nouveaux numéros. Une nouvelle méthode de laisser agir le destin en votre faveur...