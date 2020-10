"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 3 octobre 2020 en direct"

RESULTATS LOTO – Il vous reste encore une heure pour tenter de trouver les bons résultats du Loto ! Ne passez pas à côté des 8 millions d'euros mis en jeu par le tirage du Loto de ce samedi 3 octobre.

[Mis à jour le 3 octobre 2020 à 19h15] À l'approche de la tombée de la nuit, vous avez déjà tout prévu pour passer votre soirée, que ce soit devant un bon DVD avec un plateau de sushis ou chez des amis, dans le respect des gestes barrières. Mais avez-vous pensé à participer au tirage du Loto de ce samedi 3 octobre ? En trouvant les bons résultats du Loto, vous pourriez en effet décrocher la très belle cagnotte de 8 millions d'euros mise en jeu. Vous êtes sous la couette devant votre série préférée ? Aucun problème, vous pouvez aussi participer au Loto depuis le site officiel de la Française des jeux ou depuis votre smartphone via l'application dédiée.

Que ce soit chez votre buraliste ou en ligne, les règles restent les mêmes pour participer au tirage du Loto de ce samedi 3 octobre. Dans les deux cas, vous devez cocher sur votre grille de Loto 5 numéros entre 1 et 49, ainsi qu'un numéro chance entre 1 et 10. N'oubliez pas également qu'à chaque grille de Loto validée, un code aléatoire vous est attribué. Si ce code est tiré au sort, vous remportez la somme de 20 000 euros. Même sans trouver les bons résultats du Loto, vous avez toujours une chance d'ajouter quelques zéros à votre compte en banque !

Depuis novembre 2019, le tirage du loto vous permet de rejouer les numéros cochés sur votre grille, hors numéro chance, avec l'option second tirage, qui ne vous coûtera que 0,80 centimes de plus. Et si vous n'avez pas d'inspiration pour choisir votre combinaison sur votre grille de Loto, vous pouvez aussi vous en remettre complètement au hasard en choisissant l'option Flash qui cochera les numéros à votre place. À vous de voir si vous vous sentez d'humeur à provoquer le destin ou si vous préférez vous en remettre à vos numéros fétiches. Quoi qu'il en soit, vous devez valider votre grille pour ce tirage du Loto avant 20h15. Rendez-vous ensuite sur notre page pour découvrir tous les résultats du Loto de ce samedi 3 octobre.