Résultat de l'Euromillion (FDJ) : le tirage du mardi 6 octobre 2020 en direct

RESULTATS EUROMILLIONS - Il ne vous reste plus que quelques minutes pour participer au tirage de l'Euromillions du mardi 6 octobre 2020. 17 millions d'euros sont en jeu.

[Mis à jour le 6 octobre 2020 à 19h01] Comment changer sa vie en quelques secondes ? Avec 17 millions d'euros, c'est déjà un bon début, si celle de millionnaire vous donne envie. Le tirage de l'Euromillions du mardi 6 octobre 2020 met en jeu la belle somme de 17 millions d'euros. Plus que quelques heures pour essayer de trouver les 5 bons numéros sur une grille de 50 numéros. Vous pouvez jouer dès maintenant depuis le confort de votre canapé ou en profiter pour sortir et visiter votre bureau de tabac. Les résultats sont à découvrir dès le début de la soirée sur cette page.

Mi-septembre, c'est un couple d'Alsaciens qui a eu la chance de repenser totalement son mode de vie en gagnant l'incroyable jackpot de 157 millions d'euros lors du tirage du 1er septembre. Il s'agissait alors du troisième plus gros gain français à l'Euromillions. Que veulent-ils faire avec tout cet argent ? L'homme veut commencer par du " matériel informatique " et la femme par une " jolie montre ". Les voyages suivront quand les frontières rouvriront, comme le raconte LCI.

Pour jouer à l'Euromillions, il vous faut en tout sept numéros. Tout d'abord, vous devez choisir une combinaison principale, il s'agit de cinq numéros dans une grille de 1 à 50. Ensuite, vous devez cocher deux étoiles sur une grille de 12 numéros. Pour devenir le grand gagnant du jackpot, il faut que vous ayez tout bon, c'est-à-dire à la fois les cinq numéros et les deux étoiles. Vous pouvez aussi choisir l'option " grille multiple " qui vous permet de cocher plus de numéros et d'étoiles. Le prix d'une grille classique est de 2,50 €, pour une grille multiple, cela dépend du nombre de numéros et d'étoiles que vous choisissez.