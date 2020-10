"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 16 octobre 2020 [EN DIRECT]"

RESULTATS EUROMILLIONS – Les résultats de l'Euromillions sont là ! Vous allez enfin pouvoir savoir si vous détenez la combinaison gagnante de ce tirage de l'Euromillions du vendredi 16 octobre 2020.

[Mis à jour le 16 octobre 2020 à 20h49] En cette période de rebond de l'épidémie de Covid-19, difficile de trouver de nombreuses occasions de se réjouir. Ce vendredi 16 octobre 2020, pourtant, le tirage de l'Euromillions vous a redonné le moral avec son importante cagnotte de 53 millions d'euros mise en jeu. Alors, vous n'avez pas laissé tourner l'heure pour essayer de trouver les bons résultats de l'Euromillions, et vous avez invoqué votre bonne étoile au moment de pousser la porte de votre buraliste ou de valider votre grille d'Euromillions en quelques clics, sur Internet ou smartphone. Il est l'heure désormais de découvrir le code My Million, avant de connaître tous les résultats de l'Euromillions.

Le tirage de l'Euromillions du 16 octobre 2020 :

Code My Million : RV 734 1637 (Internet)

Pour jouer, il vous suffit de cocher 7 numéros : 5 numéros sur une grille de 50 numéros et 2 étoiles sur une grille de 12 numéros. Vous remportez les gains si vous avez 5 numéros gagnants et les 2 étoiles. Le prix d'une grille est de 2,50 € pour 1 grille simple, sachant que le jackpot minimum est de 17 millions d'euros. Vous pouvez aussi jouer à un tirage de l'Euromillions sur l'application FDJ (Française des Jeux). Il suffit de télécharger l'application mobile FDJ iOS ou Android et se connecter à votre compte FDJ ou créez votre compte depuis le support. Vous devez ensuite créditer votre compte de 5 euros et sélectionner "EuroMillions – My Million" depuis la liste des jeux proposés. L'application propose par ailleurs un outil de simulation des gains : n'hésitez pas à l'utiliser lors de ce tirage de l'Euromillions du vendredi 16 octobre 2020.