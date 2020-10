"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 30 octobre 2020, 17 millions d'euros en jeu"

RESULTATS EUROMILLIONS – Pour terminer la semaine sur une note positive, ne manquez pas de tenter votre chance au tirage de l'Euromillions du vendredi 30 octobre 2020. En trouvant les bons résultats, vous pourriez décrocher jusqu'à 17 millions d'euros.

D'accord, l'actualité du moment ne donne pas franchement de quoi se réjouir, entre l'entrée en vigueur du nouveau confinement vendredi, à minuit, et l'attentat survenu à Nice jeudi matin. Raison de plus, alors, pour se donner un peu de baume en cœur en tentant sa chance au tirage de l'Euromillions du vendredi 30 octobre 2020. Pourquoi ? Tout simplement pour ne pas manquer l'opportunité de remporter jusqu'à 17 millions d'euros en trouvant les bons résultats de l'Euromillions. Voilà une info qui a de quoi faire sourire, non ?

Reconfinement oblige, vous pouvez remplir votre grille d'Euromillions directement depuis le site de la Française des jeux ou, pour les plus connectés, depuis votre smartphone via l'application mobile. Comme pour tout tirage de l'Euromillions, vous devez cocher cinq numéros sur une grille de 1 à 50, ainsi que deux étoiles sur une grille de 1 à 12. Une fois cette étape faite, il ne vous reste plus ensuite qu'à vous connecter sur notre page pour découvrir le code My Millions vers 20h50, avant de consulter tous les résultats de l'Euromillions de ce vendredi 30 octobre 2020.