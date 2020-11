"Résultat de l'Euromillion (FDJ) : le tirage du vendredi 6 novembre 2020 en direct"

RESULTATS EUROMILLIONS – Vendredi 6 novembre 2020, le tirage de l'Euromillions promet 39 millions d'euros au grand gagnant. Les résultats seront bientôt disponibles sur cette page.

[Mis à jour le 6 novembre 2020 à 19h11] Alors que le monde entier a les yeux rivés sur les États-Unis, dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle 2020, un autre suspense vient s'ajouter en cette fin de semaine pour les inconditionnels de l'Euromillions. Ce lundi 6 novembre 2020, la cagnotte mise en jeu par le tirage de l'Euromillions culmine en effet à 39 millions d'euros. Une très belle somme qui devrait achever de convaincre les indécis qui n'ont pas encore validé leur grille d'Euromillions chez leur buraliste ou sur Internet.

En quelques clics ou en quelques coups de stylos, les bons résultats de l'Euromillions pourraient être pour vous, alors n'oubliez pas de remplir votre grille avant 20h15. Sans quoi, vous pouvez être sûr de dire définitivement au revoir au jackpot mis en jeu par ce tirage de l'Euromillions du vendredi 6 novembre 2020. Pour rappel, il vous faut cocher cinq numéros sur une grille de 1 à 50 et deux numéros étoiles sur une grille de 1 à 12. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que cela ! Rendez-vous ensuite sur notre page à partir de 21 heures pour découvrir le code My Million, avant de connaître tous les résultats de l'Euromillions.

Vous aurez peut-être ainsi la même chance qu'un couple d'Alsaciens qui a remporté 157 millions d'euros à l'Euromillions, le 1er septembre dernier. Ces joueurs empochent donc le troisième plus gros gain français à cette loterie européenne. Le jackpot le plus conséquent détenu par un citoyen hexagonal atteint 170 millions d'euros, gagnés en 2012 dans les Alpes-Maritimes. Quant au couple d'Alsaciens, ils ont prévu d'acheter du "matériel informatique" pour l'homme et une "jolie montre" pour la femme, détaille LCI. Par la suite, ces chanceux ont prévu de voyager, quand les conditions sanitaires le permettront.