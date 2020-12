"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 12 décembre 2020 [EN LIGNE]"

RÉSULTATS LOTO – Le tirage du Loto de ce samedi 12 décembre a enfin livré ses résultats. Pas moins de 13 millions d'euros étaient mis en jeu mais aucun gagnant n'a su trouver la bonne combinaison.

[Mis à jour le samedi 12 décembre 2020 à 20h59] La FDJ a mis les petits plats dans les grands pour célébrer comme il se doit les fêtes de fin d'année : 13 millions d'euros étaient mis en jeu à l'occasion du tirage du samedi 12 décembre. Avec un tel pactole, les perspectives de fin d'année s'annoncent particulièrement réjouissantes ! À condition de trouver l'exacte combinaison, ce qui n'a malheureusement pas été le cas lors de ce tirage. Qu'à cela ne tienne, les parieurs ont jusqu'au lundi 14 décembre, à 20h15, pour retenter leur chance lors du prochain tirage du Loto, où 14 millions d'euros seront mis en jeu ! Pour cela, il suffit de vous rendre dans votre buraliste le plus proche ou vous connecter sur le site de la Française des jeux, pour récupérer une grille moyennant 2,50 euros. En attendant, voici les résultats du jour.

Le tirage du Loto du 12 décembre :

14-31-9-45-23 et le N°Chance 6

Résultat de 2nd tirage : 20-46-41-1-17

Et les 10 codes gagnants à 20 000 euros : A 0832 1650 - C 2214 7353 - D 5856 5894 - F 2763 5438 - M 2397 3911 - M 4678 3548 - O 1430 7022 - S 1368 5283 - S 5924 5571 - V 8173 9095

Qui dit cagnotte exceptionnelle dit aussi chances infimes ! Les loteries ne sont pas des jeux de "hasard" pour rien : pour remporter le jackpot du Loto, les parieurs ont une chance sur 19 millions. Cela dit, les probabilités pour remporter au moins un gain remonte à une chance sur 5,99 exactement, de quoi (au moins) rembourser la mise. Pour maximiser vos chances de décrocher quelques bons numéros, vous pouvez vous fier aux statistiques de la Française des jeux. Plusieurs boules sortent de manière régulière, dont les chiffres 7, 30, 45, 10, 29 et 26. Concernant les numéros Chance, on retrouve plus souvent les chiffres 9, 8 et 4. Inclure ces chiffres dans les grilles peut vous permettre d'augmenter un petit peu vos chances de remporter un gain. Sinon, il reste la bonne vieille méthode des dates de naissance ou des chiffres porte-bonheur, ce qui peut rendre la victoire encore plus marquante.

D'autres tirages exceptionnels vont ponctuer ces fêtes de fin d'année, notamment à l'occasion du Grand Loto de Noël. La Française des jeux met en jeu la somme de 15 millions d'euros le vendredi 25 décembre, avec non pas 10 mais bien 100 codes tirés au sort pour remporter 20 000 euros. La cagnotte du Nouvel an s'élève quant à elle à 13 millions d'euros, assortie de 50 codes à 20 000 euros chacun. Si ces gains font rêver les parieurs, ils transforment aussi la vie des gagnants du jour au lendemain. Pour éviter les déconvenues, la Française des jeux accompagne les millionnaires avec des ateliers d'information et de développement personnel pendant une durée de cinq ans.