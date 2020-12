"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 14 décembre 2020 en direct"

RESULTATS LOTO - Lundi 14 décembre 2020, le tirage du Loto met en jeu 14 millions d'euros. Un jackpot qui laisse rêveur. Découvrez-vous les résultats sur cette page en début de soirée.

[Mis à jour le 14 décembre 2020 à 19h10] Il reste un peu plus d'une heure pour participer au tirage du Loto du lundi 14 décembre. À la veille de la deuxième étape du déconfinement du pays, la Française des Jeux propose le jackpot de 14 millions d'euros. En gagnant, vous pouvez donc changer de vie à condition de trouver les bons numéros. C'est le moment où jamais puisque nous allons bientôt retrouver quelques libertés comme la possibilité de se déplacer. Avec une telle somme en poche, vous pouvez envisager l'avenir sous de meilleurs hospices, imaginer un grand voyage, par exemple ou encore s'installer au bord de la mer. Les résultats du Loto seront disponibles sur cette page en début de soirée.

Si les règles du confinement changent bientôt, celles du Loto ne bougent pas. Pour jouer, vous devez vous munir de votre grille papier ou numérique, choisir 6 numéros, les cinq premiers sur une grille de 49 numéros et 1 numéro chance parmi 10 numéros. Pour remporter le jackpot du jour, il faut avoir tout bon, les numéros et le numéro chance. Il est toujours possible de vous rendre dans votre bureau de tabac préféré pour tenter votre chance, dans le respect des règles sanitaires et avec une attestation. Vous pouvez aussi jouer depuis votre canapé, sur internet.

Peu de personnes font partie du cercle très exclusif des grands gagnants de la loterie nationale. Depuis les débuts du Loto, 16 000 Français ont trouvé les bons numéros. Depuis 2011, 999 personnes sont devenues millionnaires avec ce jeu. En 2019, 42 citoyens hexagonaux ont remporté au moins 10 millions d'euros, rappelle le site Capital. En effet, les chances de victoires au Loto sont infiniment petites. Vous avez ainsi une chance sur 19 millions de gagner et une chance sur 1,7 milliard de trouver les bons numéros deux fois d'affilée.