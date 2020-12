"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 19 décembre 2020 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - Allez-vous devenir millionnaires ? Avez-vous choisi les bons numéros ? Les résultats du tirage du Loto du samedi 19 décembre 2020 sont à découvrir ci-dessous.

[Mis à jour le 19 décembre 2020 à 20h50] 16 millions d'euros juste avant Noël, c'est peut-être le cadeau dont rêve tout le monde. Le tirage du Loto du samedi 19 décembre permettait de remporter ce jackpot. Avez-vous tenté votre chance ? Il est temps de découvrir les résultats de ce tirage du Loto.

Le tirage du Loto du samedi 19 décembre 2020 :

30 - 29 - 49 - 23 - 10 et le numéro chance : 5

Joker+® : indisponible

Résultats option 2nd tirage : 4 - 25 - 27 - 41 - 45

Les 10 codes gagnants à 20 000€ : A 1501 6177 - A 8306 2983 - C 6765 5791 - H 9930 4210 - N 9154 2080 - O 7791 0956 -P 3022 0187 - Q 9186 2102 - S 0951 7998 - V 6307 4283

Pour tenter votre chance pour le prochain tirage, rien de plus simple. Il suffit d'écrire six numéros, les cinq premiers à choisir sur une grille de 49 numéros et un numéro chance est à cocher sur une grille de 10 numéros. Pour toucher le jackpot, vous devez avoir tout bon, les 6 numéros doivent correspondre au tirage. Une grille de Loto coûte 2,20 €, auxquels vous pouvez ajouter une option 2nd tirage pour 0,80 € de plus. Tout ça peut se faire depuis le confort de votre canapé, sur votre tablette, smartphone, ordinateur ou chez votre buraliste, dans les horaires de déplacement autorisées.

Que se passe-t-il après la victoire ? Mise à part la célébration (en petit comité, restrictions sanitaires oblige), les gagnants ne sont pas laissés seuls avec leur argent. La Française des jeux propose un accompagnement à tous les joueurs ayant remporté au minimum un million d'euros, raconte Le Figaro. Des ateliers sont proposés toute l'année aux vainqueurs pendant cinq ans ou plus pour les aiguiller sur comment gérer cet argent. L'accompagnement n'est pas obligatoire mais il est conseillé, pour ne pas se retrouver submerger par toutes les possibilités financières qui s'offrent à eux. Des cours auxquels chaque Français rêverait sûrement de participer...