"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 21 décembre 2020 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - La semaine s'annonce riche en émotion du côté de la FDJ et plus particulièrement des tirages du Loto. Ce lundi 21 décembre 2020, 17 millions d'euros étaient promis à qui trouverait les résultats. 18 millions le seront mercredi et 15 millions vendredi 25 décembre.

[Mis à jour le 21 décembre 2020 à 21h08] Le jackpot du Loto de ce lundi 21 décembre 2020 rivalisait directement avec la cagnotte minimale qui peut être mise en jeu lors d'un tirage de l'Euromillions. Mais il ne fallait pas s'y méprendre ! Il s'agissait bien d'un tirage du Loto. Dix-sept millions d'euros étaient à remporter. Cependant, personne n'est parvenu à mettre la main sur la combinaison gagnante. Résultat : la cagnotte sera remise en jeu mercredi, avec un million d'euros supplémentaire, soit un pactole de 18 millions d'euros. Découvrez sans plus attendre les résultats du Loto de ce lundi.

Le tirage du Loto du 21 décembre 2020

10-31-36-37-44 et le N°Chance 5

Joker+® : 2 801 752

Résultats Option 2nd tirage : 13-14-19-28-43

Et les 10 codes gagnants à 20 000 euros : A 7256 0946 - C 0228 2445 - C 7700 5964 - F 4987 3298 - M 0935 3370 - N 3875 4775 - P 4357 3390 - S 1105 8878 - S 6508 0906 - T 6825 5383

Dix-sept millions d'euros. En voilà une somme que vous auriez pu utiliser à bon escient. Adepte des étoiles et de la galaxie, vous pourriez investir dans quelque 3 093 télescopes CPC Deluxe 1100 EdgeHD. De quoi être paré pour pouvoir observer la "grande conjonction" de Jupiter et Saturne ce lundi soir. Il vous serait également possible d'acheter pas moins de 27 914 sapins de Fraser, tous de 225 cm de hauteur et 150 cm de largeur. Ces sapins sont artificiels, mais ils se rapprochent physiquement beaucoup plus des vrais sapins que les classiques conifères en plastique. Si vous aviez remporté le tirage du Loto ce lundi soir, vous auriez ainsi pu installer toute une forêt dans votre salon c'est certain ! À quelques jours de Noël, la tentation serait sans aucun doute énorme pour certains… Quoi qu'il en soit, faute de vainqueur, 18 millions d'euros seront en jeu mercredi. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, vendredi 25 décembre, un grand tirage de Noël sera organisé. En plus de la cagnotte qui flirtera avec les 15 millions d'euros, ce ne sont pas 10, mais bien 100 codes à 20 000 euros qui seront tirés au sort. Cent grands gagnants sont donc garantis. Avis aux amateurs, il est possible de jouer jusqu'à 20h15 vendredi !