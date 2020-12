"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 28 décembre 2020 en direct [EN COURS]"

Le tirage du Loto de ce lundi 28 décembre continue de grimper. La Française des jeux (FDJ) propose un jackpot de trois millions d'euros, de quoi poursuivre les fêtes de fin d'année avec quelques petits cadeaux supplémentaires.

[Mis à jour le 28 décembre 2020 à 19h00] En cette fin de décembre, la Française des jeux (FDJ) propose ce lundi 28 décembre la somme de trois millions d'euros lors du tirage du Loto. À l'occasion du Grand loto de Noël, un joueur isérois a remporté le gros lot, en empochant le jackpot de 19 millions d'euros vendredi 25 décembre, ce qui a fait retomber la cagnotte à son niveau initial de deux million d'euros. Comme le stipule le règlement, le jackpot est augmenté d'un million d'euros supplémentaires à chaque nouveau tirage. Qui sait si ce pactole, qui représente d'ores et déjà une jolie somme pour gâter ses proches, ne va pas à nouveau atteindre des sommets.

Comment optimiser ses chances de remporter le gros lot, vous demandez-vous. Comme le dit le dicton, 100% des gagnants ont tenté leur chance mais les probabilités d'encaisser un gros chèque représentent une chance sur… 19 millions ! Autant dire une aiguille dans une immense botte de foin. Pour autant, il est possible d'augmenter ses chances de trouver la combinaison gagnante en respectant certaines statistiques fournies par la Française des jeux elle-même. Par exemple, le numéro 41 figure parmi les numéros les plus tirés, avec le 13 et le 22. À l'inverse, le 42, le 39 et le 19 sont les numéros les moins fréquents. Autre idée : évitez les chiffres compris entre 1 et 12. Les parieurs sont nombreux à inscrire leur date de naissance ou une date qui leur sont chères. En choisissant d'autres numéros, vous n'augmenterez pas forcément vos chances de remporter le jackpot mais réduirez au moins les risques de devoir partager votre lot gagnant.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Comme chaque année, la Française des jeux organise son Super Loto du Nouvel An, de quoi terminer l'année en beauté ! À la clé, un jackpot de 13 millions d'euros qui devrait permettre au vainqueur de réaliser son ou ses rêves les plus fous. Investir dans l'immobilier, faire le tour du monde, mettre sa famille à l'abri du besoin… Toutes les possibilités sont à portée de main. Et si la chance ne vous souriait pas pour le gros lot, il vous reste une chance d'être tiré au sort pour empocher un gain de 20 000 euros. À l'occasion de ce tirage exceptionnel, ce ne sont pas 10 mais bien 50 codes qui sont mis en jeu, de quoi maximiser les chances de gagner une jolie somme grâce au code associé à votre grille de Loto. Et maintenant, à vous de jouer !