"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 30 décembre 2020 [EN LIGNE]"

RÉSULTATS LOTO - À la veille du Super Loto du Nouvel An, 4 millions d'euros étaient mis en jeu par la FDJ. Ne tardez plus et découvrez ci-dessous les résultats du tirage du Loto.

[Mis à jour le 30 décembre à 20h58] Quatre millions d'euros étaient en jeu ce mercredi 30 décembre 2020 par la Française des jeux (FDJ). Voyages, achats immobiliers, cadeaux à vos proches... avec cette somme, les rêves les plus fous étaient permis ! Mais comme pour le tirage du lundi 28 décembre, aucun parieur n'a pu trouver la bonne combinaison. Le montant de la cagnotte augmente donc d'un million euros pour le prochain tirage du Loto. Alors sur quels chiffres fallait-il parier ce soir ? Retrouvez dès à présent les résultats du tirage du Loto, et aussi du 2nd tirage qui pourrait peut-être vous sourire.

Le tirage du Loto du 28 décembre 2020 :

13-20-31-36-38 et le N°Chance 1

Résultat 2nd tirage : 5-16-27-32-41

Rassurez-vous, si la chance ne vous a pas souri ce soir pour le gros lot, vous pouvez malgré tout gagner quelque chose ! Vérifiez par exemple, si vous avez réussi à parier sur un des numéros tirés et le N°Chance, ou juste le N°Chance. Si c'est le cas vous pouvez vous faire rembourser votre grille. Regardez aussi si votre "code" a été tiré au sort parmi les 10 chanceux du jour. À la clé : un chèque de 20 000 euros. Une somme certes loin des quatre millions, mais qui ne pourra que vous réjouir l'approche de cette nouvelle année.

En cette période de fêtes, la Française des jeux multiplie les occasions de devenir millionnaires ! En plus des tirages habituels, le Grand Loto de Noël et le Super Loto du Nouvel An permettent aux parieurs d'espérer remporter des sommes exceptionnelles et terminer 2020 de la meilleure des manières. Le 25 décembre, c'est un Isérois qui a dû exploser de bonheur : il a remporté la coquette somme de 19 millions d'euros. Un tas de nouveaux projets s'offrent à lui ! Et si le prochain, c'était vous ? Tentez votre chance dès demain. Pour le dernier jour de l'année, une cagnotte exceptionnelle de 13 millions d'euros est mise en jeu.