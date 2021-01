"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 6 janvier 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - Y a-t-il eu un grand gagnant au tirage du Loto ce mercredi 6 janvier 2021 ? Quatre millions d'euros étaient promis à qui trouverait les résultats du Loto.

[Mis à jour le 6 janvier 2021 à 21h45] Le résultat du Loto de ce mercredi 6 janvier 2021 est enfin connu. Malheureusement, il semble qu'il n'y a pas eu de grand gagnant. Quatre millions d'euros étaient en jeu. Ce sont désormais cinq millions d'euros qui pourront être empochés lors du prochain tirage du Loto prévu samedi. En attendant, il est recommandé de vérifier assidûment tous les résultats du Loto. Car même si vous n'avez pas remporté le jackpot, peut-être avez-vous tout de même empoché un petit quelque chose...

Le tirage du Loto du 6 janvier 2021

11-21-32-41-47 et le N°Chance 9

Joker+® 2 043 605

Résultats Option 2nd tirage : 10 23 25 34 44

Et les 10 codes gagnants à 20 000 euros : A 4601 8588 - B 5126 4238 - L 3503 8861 - N 6828 8440 - P 0749 8720 - Q 0618 9517 - Q 1732 1203 - T 8172 1084 - U 0175 7506 - V 0970 9449

Quels chiffres parier pour le prochain tirage du Loto ? Selon le site de la Française des jeux (FDJ), les chiffres qui sont le plus souvent sortis sont le 48, avec ses 14,66% de sorties, suivi du 27 (14,14% de sorties), des ex aequo 5, 35 et 42 (13,61%) et du 30 (13,09%). En revanche, les 3 et 34 sont ceux qui sortent le moins (5,76%), suivi du 18 (6,81%). Mais rien n'assure pour autant qu'ils ne soient pas tirés au sort ce soir ! Du côté du N°Chance, le 9 est, de loin, celui qui sort le plus (13,09%), suivent le 7 (10,99%), et les 4 et 5 (10,47%). À l'inverse, le 10 est le moins chanceux (6,81%), avec le 1 (9,42%) et les 2, 3 et 8 (9,95%).