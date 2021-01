"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 9 janvier 2021 en direct"

RESULTATS LOTO - Samedi 9 janvier 2021, le tirage du Loto met en jeu 5 millions d'euros. Un jackpot qui laisse rêveur. Découvrez-vous les résultats sur cette page dans quelques heures.

[Mis à jour le 9 janvier 2021 à 18h58] L'année 2021 vient à peine de commencer et elle s'annonce déjà compliquée. Pour huit nouveaux départements français, le couvre-feu est avancé à 18 heures à partir de ce dimanche, comme c'était déjà le cas dans 15 autres départements. Mais ça ne vous empêche pas de jouer au Loto, en ce samedi 9 janvier 2021, pour remporter la somme de 5 millions d'euros mise en jeu par la FDJ. Il vous reste encore quelques temps pour participer avant de découvrir les résultats sur cette page.

Que vous soyez concerné ou pas par le couvre-feu, il y a toujours un moyen de remplir sa grille de Loto. Si les déplacements sont autorisés jusqu'à 20 heures dans votre lieu de résidence, vous pouvez vous rendre dans votre bureau de tabac. Sinon, le site ou l'application de la Française des jeux est toujours disponible depuis votre canapé. Ensuite, il suffit de choisir six numéros, les cinq premiers sur une grille de 49 numéros et un numéro chance parmi dix numéros. Une fois la grille remplie, vous n'avez plus qu'à croire en votre belle étoile.

Il faut, en effet, avoir la chance de votre côté pour remporter un tirage du Loto. Vous avez ainsi une chance sur 19 millions de gagner et une chance sur 1,7 milliard de trouver les bons numéros deux fois d'affilée. Depuis les débuts du jeu, 16 000 Français ont remporté le jackpot. Et depuis 2011, ce sont 999 joueurs qui ont trouvé les bons numéros. En 2019, 42 Français ont gagné au moins 10 millions d'euros, rappelle le site Capital. Ça n'empêche pas des millions de personnes de tenter le coup chaque jour.