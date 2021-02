"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 17 février 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - La Française des jeux (FDJ) promettait deux millions d'euros à qui trouverait les résultats du Loto ce mercredi 17 février 2021. Bonne nouvelle, il y a un grand vainqueur !

[Mis à jour le 17 février 2021 à 21h16] C'est une semaine gagnante pour les participants du tirage du Loto. Après une grande et belle victoire lundi, qui a vu l'un des joueurs remporter la coquette somme de 15 millions d'euros, ce mercredi 17 février 2021, les deux millions d'euros proposés par la Française des jeux (FDJ) ont également trouvé preneur. Et le grand vainqueur du jour avait tenté sa chance... en Ille-et-Vilaine ! N'attendez plus, vérifiez dès à présent vos résultats du Loto !

Tirage du Loto du 17 février

29-31-34-35-41 et le N°Chance 8

Joker+® 0 692 265

Résultats Option 2nd tirage : 11-27-28-29-48

Et les 10 codes gagnants à 20 000 euros : A 0846 2510 - D 4670 9061 - E 7640 2194 - F 8820 5369 - I 5188 9638 - L 3654 3271 - L 8048 0848 - P 4315 3506 - Q 3570 9528 - V 6642 7877

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Prochain rendez-vous samedi. Deux millions d'euros seront à nouveau en jeu. Mais d'ici là, il y a fort à parier que les afficionados des jeux de hasard se tournent vers un autre grand rendez-vous de la loterie : le tirage de l'Euromillions. Ce vendredi, pour la toute première fois, 202 millions d'euros seront en jeu. Un tirage historique pour ce jeu de hasard ! Du jamais vu. Et pour cause, avant la dernière réforme de l'Euromillions, soit jusqu'en février 2020, le plafond maximal du jackpot était fixé à 190 millions d'euros. Depuis, un premier jackpot a atteint les 200 millions d'euros. C'est un Français qui avait d'ailleurs eu le plaisir de le remporter le 11 décembre dernier. Avec un peu (beaucoup) de chance, l'Hexagone verra à nouveau l'un de ses joueurs empocher le gros lot vendredi, qui sait ?