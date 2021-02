"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du 24 février 2021 [EN LIGNE]"

RÉSULTATS LOTO - 3 millions d'euros étaient mis en jeu par la FDJ à l'occasion du Loto du mercredi 24 février. Retrouvez sans plus attendre les résultats du tirage !

[Mis à jour le 24 février 2021 à 20h54] Les parieurs ont-ils été plus chanceux ce mercredi 24 février ? Ni le tirage du Loto de lundi 22 février, ni le tirage exceptionnel de l'Euromillions de mardi 23 février n'ont permis à un joueur de devenir millionnaire. Sachez que les 210 millions d'euros de la loterie transnationale sont remis en jeu ce vendredi 26 février. Des millions de grilles devraient encore une fois être validées. Alors, quels numéros fallait-il jouer ce soir à l'occasion du tirage du Loto ? Dix codes gagnants à 20 000 euros ont également été au sort. Retrouvez sans plus attendre les résultats de ce tirage du Loto du mercredi 24 février.

Les résultats du tirage du Loto du 24 février :

10 - 18 - 19 - 41 - 47 et le N°Chance 2

Joker+ ® 4 836 809

4 836 809 2nd tirage : 7 - 18 - 39 - 43 - 45

Et les 10 codes gagnants à 20 000 euros : C 3445 7782 - F 9681 1048 - G 9607 6442 - I 6752 6948 - J 5731 0698 - M 1208 7656 - M 4201 3565 - O 4008 8438 - Q 6928 7907 - V 8158 6783

Si vous n'avez jamais tenté votre chance au Loto et que vous souhaitez participer au prochain tirage, les règles sont très simples. Il suffit de vous rendre chez votre buraliste avant 18 heures, couvre-feu oblige, ou de jouer directement en ligne sur le site de la Française des jeux (FDJ). Il faudra ensuite choisir six numéros : cinq sur une grille de 49 et un numéro chance sur une grille de 10. Le coût minimum d'une grille est de 2,20 euros. Pour remporter le jackpot, il faut avoir parié sur la bonne combinaison.

Que faire alors avec quatre millions d'euros en poche ? Les possibilités sont multiples, et certains rêves pourraient même se transformer en futurs projets. Tour du monde, voyages, investissements immobiliers, achats de voitures de luxe, cadeaux à ceux qui vous sont chers... Autant de possibilités qui s'offrent au plus chanceux des parieurs ! De quoi en tout cas, définitivement changer le cours d'une vie.