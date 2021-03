"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 27 mars 2021 en direct"

RESULTATS LOTO - Samedi 27 mars 202, le tirage du Loto met en jeu 4 millions d'euros. Découvrez-vous les résultats sur cette page en début de soirée.

[Mis à jour le 27 mars 2021 à 19h09] Une partie de la France est confinée et pour tout le monde, il faut respecter le couvre-feu. Quoi de mieux pour se mettre un peu de baume au cœur que quelques millions d'euros ? Samedi 27 mars 2021, la Française des Jeux offre à un heureux gagnant la somme de 4 millions d'euros. L'occasion de mettre un petit peu de joie dans cette période délicate, à l'aide peut-être d'une (ou plusieurs) bonne bouteille de champagne, d'un peu de caviar, de homard ou encore de déménager dans une grande maison à la campagne ou en bord de mer ? Tous les rêves sont permis, mais pour y arriver, encore faut-il jouer. Il vous reste quelques minutes avant le tirage. Les résultats seront affichés sur cette page en début de soirée.

Quels numéros faut-il jouer ? À chaque joueur sa stratégie. Quand certains mettent leur destin dans les mains du hasard, d'autres préfèrent se fier aux numéros qui leur portent chance ou à des chiffres qui leur tiennent à cœur, comme le jour de la naissance de leur mari ou de leur femme, la date d'anniversaire des enfants ou le numéro de leur département. Certaines personnes se fient à leur instinct ou à leur superstition et jouent toujours dans les mêmes endroits, un bureau de tabac ou un canapé, ou avec les mêmes personnes.

Un habitant de Loire-Atlantique a, quant à lui, misé sur les statistiques et a remporté 7 millions d'euros, samedi 6 mars. Ce chanceux jouait la même combinaison depuis des années, élaborée en s'appuyant sur "les numéros les plus sortis", a-t-il expliqué à 20 Minutes. Après 40 ans de participation au Loto, il a enfin décroché le jackpot. Le joueur a donc remporté le cinquième plus gros jackpot jamais remporté dans son département et il compte l'utiliser pour "faire plaisir" à ceux qu'il aime et "leur rendre la vie plus belle".